Κόσμος

Μετάλλαξη Όμικρον: Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, σε καραντίνα τα πληρώματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μετάλλαξη Όμικρον προκαλεί προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Πάνω από 2.100 πτήσεις ακυρώθηκαν και πάλι σήμερα από αεροπορικές εταιρίες σε όλο τον κόσμο, με την παραλλαγή Όμικρον να διαταράσσει τα ταξίδια κατά τη διάρκεια των εορτών, καθώς εργαζόμενοι των εταιριών --κυρίως πιλότοι-- βρίσκονταν σε καραντίνα.

Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση του εξειδικευμένου ιστότοπου Flightaware, σήμερα στις 13:30 ώρα Ελλάδας, τα προβλήματα αυτά αφορούσαν κυρίως την Κίνα, την Ινδονησία και τις ΗΠΑ (ένα τέταρτο του συνόλου).

Η Flightaware κατέγραψε σχεδόν 8.000 ακυρώσεις το σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων και αναμένει άλλες 800 για αύριο, Τρίτη.

Πιλότοι, ιπτάμενοι φροντιστές και άλλα μέλη πληρωμάτων έχουν τεθεί σε καραντίνα λόγω έκθεσής τους στην Covid, γεγονός που οδήγησε εταιρίες, όπως οι Lufthansa, SAS, Delta, United Airlines και Alaska Airlines να ακυρώσουν πτήσεις.

Οι κινεζικές αεροπορικές εταιρίες ήταν αυτές με τις περισσότερες ακυρώσεις σήμερα: η China Eastern ακύρωσε 418 πτήσεις, το 20% του πτητικού της προγράμματος, ενώ η Air China ακύρωσε 196 πτήσεις, το 17% των προγραμματισμένων πτήσεων.

Η Ευρώπη φαίνεται σχετικά ανεπηρέαστη. Η Air France, συγκεκριμένα, δεν έχει επηρεαστεί από τα προβλήματα αυτά, σύμφωνα με εκπρόσωπο. Οι καιρικές συνθήκες και το κλείσιμο των συνόρων αποτελούν επίσης λόγους για τις ακυρώσεις αυτές.

Ειδήσεις σήμερα

Κορονοϊός – Πλεύρης: Αν χρειαστεί θα ληφθούν νέα μέτρα και πριν την Πρωτοχρονιά

Στάθης Παναγιωτόπουλος – “Το Πρωινό”: Νέα μήνυση για ροζ βίντεο (βίντεο)

Κάρολος Παπούλιας: Την Τετάρτη το ύστατο χαίρε