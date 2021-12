Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ελασσόνα

Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 19 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ελασσόνας.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10,3 χιλιόμετρα.

