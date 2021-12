Αθλητικά

ΑΕΚ: Πέθανε ο Κωνσταντίνος Γενεράκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός πρόεδρος της ΑΕΚ, Κωνσταντίνος Γενεράκης. Η ανακοίνωση της "Ένωσης"

Την απώλεια του Κωνσταντίνου Γενεράκη θρηνεί η οικογένεια της ΑΕΚ. Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος της ΠΑΕ σε τρεις περιόδους, ενώ ήταν στον προεδρικό θώκο της «κιτρινόμαυρης» εταιρείας, όταν η Ένωση κατέκτησε το πρωτάθλημα του 1992.

H κηδεία του Κωνσταντίνου Γενεράκη θα γίνει αύριο Τρίτη (28/12) στις 14:30 στο νεκροταφείο του Παπάγου..

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Γενεράκη σε ηλικία 86 ετών, στην οποία αναφέρει:

"Σε βαθύ πένθος βυθίστηκε από το πρωί η οικογένεια της ΑΕΚ, αφού έφυγε από τη ζωή ο πρωταθληματικός πρόεδρος του 1992, Κωνσταντίνος Γενεράκης, μία από τις πιο σημαντικές παραγοντικές μορφές στην κιτρινόμαυρη ιστορία, που διακρίθηκε τόσο για την προσφορά του στα κοινά της ομάδας μας όσο και για το ήθος και την ποιότητα του χαρακτήρα του.

Ο εκλιπών σπούδασε στο Πανεπιστη?μιο του Bristol στο Ηνωμε?νο Βασι?λειο, διετέλεσε Προ?εδρος του ?.Σ. στην εταιρία «Farmanic ABEE» (βιομηχανι?α φαρμα?κων και καλλυντικω?ν), καθω?ς και Προ?εδρος στην Πανελλη?νια Ε?νωση Φαρμακοβιομηχανι?ας για 15 ε?τη.

Πρωτοεμφανίστηκε στα διοικητικά της ΑΕΚ την περίοδο 1982-83 στο πλευρό των Ανδρέα Ζαφειρόπουλου και Μιχάλη Αρκάδη με τον τίτλο του αντιπροέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου του ΔΣ της ΠΑΕ, ενώ διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας μας σε τρεις διαφορετικές περιόδους.

Τον Μάιο του 1991 αναδείχτηκε για πρώτη φορά πρόεδρος με το 92% των ψήφων της γενικής συνέλευσης της ΠΑΕ ΑΕΚ σε μια άκρως επιτυχημένη θητεία ενός έτους που είχε ως κατάληξη την κατάκτηση του πρώτου από τα τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα της τριετίας 1992-94, λίγο πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας στο δίδυμο Μελισσανίδη-Καρρά.

Ο Κωσταντίνος Γενεράκης διετέλεσε πρόεδρος και την περίοδο της ENIC, διαδεχόμενος τον Παντελή Νικολάου, αλλά και το καλοκαίρι του 2003, ως επικεφαλής της υπηρεσιακής διοίκησης προκειμένου να βοηθήσει σε μία ακόμα ιδιαίτερα προβληματική περίοδο για την ομάδα μας. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του διετέλεσε Πρόεδρος και ?ιευθυ?νων Συ?μβουλος του ΔΣ της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ, θέση την οποία κατείχε έως και σήμερα!

Η οικογένεια της ΑΕΚ, το ΔΣ της ΠΑΕ, οι παλαίμαχοι και το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας αποχαιρετούν έναν μεγάλο παράγοντα που έγραψε χρυσές σελίδες ανιδιοτελούς προσφοράς στην ομάδα μας και εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος.

Καλό ταξίδι, πρόεδρε!

Θα σε θυμόμαστε για πάντα με αγάπη και σεβασμό!"

Σε βαθύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της ΑΕΚ, αφού έφυγε από τη ζωή ο πρωταθληματικός πρόεδρος του 1992, Κωνσταντίνος Γενεράκης, μία από τις πιο σημαντικές παραγοντικές μορφές στην κιτρινόμαυρη ιστορία.

??Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ: https://t.co/O4EumhKPSE pic.twitter.com/TSGaSMZtd7

Ειδήσεις σήμερα

Κορονοϊός – Πλεύρης: Αν χρειαστεί θα ληφθούν νέα μέτρα και πριν την Πρωτοχρονιά

Κάρολος Παπούλιας: Την Τετάρτη το ύστατο χαίρε

Εμβολιασμός – Ισραήλ: ξεκίνησε δοκιμαστικά η χορήγηση τέταρτης δόσης