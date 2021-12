Κοινωνία

Τραγωδία στο Περιστέρι: Νεκρό τρίχρονο παιδάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου του

Τραγωδία σημειώθηκε στο Περιστέρι, όταν ένα παιδάκι τριών ετών κατέληξε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς όταν είδαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του, κάλεσαν την αστυνομία.

Με τη βοήθεια της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το μετέφεραν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Αττικό» νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε καταλήξει.

Αύριο αναμένεται να γίνει η νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του παιδιού.

Ειδήσεις σήμερα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ήπειρο με την οικογένειά του

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για νέο κύμα κακοκαιρίας

Κάρολος Παπούλιας: Την Τετάρτη το ύστατο χαίρε