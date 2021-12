Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Έγκυοι και λεχώνες: Πλήρως εμβολιασμένες μόλις το 7% των κρουσμάτων

Πόσες νόσησαν τη χρονιά που μας πέρασε. Τι ποσοστό χρειάστηκε νοσηλεία. Πόσες υπέκυψαν σε επιπλοκές της COVID-19.

Το 2021 μολύνθηκαν συνολικά 2.898 έγκυοι και λεχωίδες γυναίκες με κορονοϊό SARS-CoV-2, εκ των οποίων μόλις το 7,7% (223/2.898) ήταν πλήρως εμβολιασμένες και το υπόλοιπο 92,3% (2.675/2.898) αφορούσε ανεμβολίαστες ή μερικώς εμβολιασμένες.

Στην ομάδα των ανεμβολίαστων ή μερικώς εμβολιασμένων εγκύων και λεχωίδων γυναικών, σημειώθηκαν συνολικά οι 229 από τις 234 νοσηλείες σε απλή κλίνη COVID-19 (το 97,9% δηλαδή του συνόλου των νοσηλειών στις έγκυες και λεχωίδες γυναίκες), υποδεικνύοντας ότι το 8,6% των ανεμβολίαστων εγκύων/λεχωίδων γυναικών που είχε μολυνθεί με SARS-CoV-2 χρειάστηκε νοσηλεία. Επιπλέον σημειώθηκαν 36 νοσηλείες σε ΜΕΘ ή διασωληνώσεις, ποσοστό που αφορά στο 1,3% (36/2675) των γυναικών αυτής της ομάδας, ενώ στην ομάδα αυτή σημειώθηκαν και 5 θάνατοι.

Στην ομάδα των πλήρως εμβολιασμένων εγκύων και λεχωίδων γυναικών σημειώθηκαν μόλις πέντε νοσηλείες σε απλή κλίνη COVID-19, υποδεικνύοντας ότι μόλις το 2,24% των εμβολιασμένων εγκύων και λεχωίδων γυναικών χρειάστηκε νοσηλεία, ενώ παράλληλα δε σημειώθηκε καμία νοσηλεία σε ΜΕΘ, καμία διασωλήνωση και κανένας θάνατος στις εμβολιασμένες γυναίκες.

Τα δεδομένα αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία του εμβολιασμού έναντι της νόσου COVID-19 στην ευαίσθητη ομάδα των εγκύων και λεχωίδων γυναικών, καθώς φαίνεται ότι ο εμβολιασμός τις προστατεύει από νοσηλεία, βαριά νόσηση και θάνατο.

