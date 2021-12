Κοινωνία

Κορονοϊός - Νέα μέτρα: Τι αλλάζει σε εστίαση, vυχτερινά κέντρα και γήπεδα

Από πότε τίθενται σε ισχύ τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης

Στην εξειδίκευση επιπλέον μέτρων που εισηγήθηκε η επιτροπή εμπειρογνωμόνων που συνεδρίασε σήμερα, προκειμένου να ανακοπεί η πορεία της υπερ-μεταδοτικής παραλλαγής "Όμικρον" του SARS-CoV-2, προχώρησε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. που εισηγήθηκε η επιτροπή εμπειρογνωμόνων που συνεδρίασε σήμερα, προκειμένου να ανακοπεί η πορεία της υπερ-μεταδοτικής παραλλαγής "Όμικρον" του SARS-CoV-2, προχώρησε ο





Θα ισχύσουν από 3 Ιανουαρίου έως και 16 Ιανουαρίου με προοπτική επέκτασης αν οι επιδημιολογικοί δείκτες δεν βελτιωθούν.

Τα μέτρα που θα ισχύσουν είναι τα εξής:





Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (FFP2/KN95), ή διπλής από τους εργαζόμενους στην εστίαση, στα ΜΜΜ, σούπερ μάρκετ και όπου υπάρχει συνωστισμός.





Τίθεται ωράριο στη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης έως τις 12.00 τα μεσάνυχτα, η μουσική προς το παρόν επιτρέπεται, αλλά όπως είπε ο υπουργός αν δεν τηρηθεί το μέτρο, θα διακοπεί και η μουσική. Επίσης όχι όρθιοι, μετρικές αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα και 6 άτομα ανά τραπέζι.





Στα γήπεδα η πληρότητα εμβολιασμένων θεατών θα είναι έως το 10% της χωρητικότητας τους, με πλαφόν θεατών τα 1.000 άτομα. Όπως είπε ο υπουργός, αν το μέτρο δεν τηρηθεί οι αγώνες θα γίνονται κεκλεισμένων των θυρών.





Σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων η επίσκεψη θα γίνεται μόνο με pcr test 48 ωρών, ενώ στα νοσηλευτικά ιδρύματα απαγορεύονται οι ιατρικοί επισκέπτες και εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στα επισκεπτήρια.





Τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα εφαρμοστεί έως και 50% ενώ θα ισχύσει και το κυλιόμενο ωράριο.





Όπως είπε ο κ. Πλεύρης μπαίνουμε στην επικράτηση της Όμικρον και πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα μέτρα προστασίας. Τα κρούσματα εντοπίζονται σε μικρές ηλικίες και έκανε έκκληση τήρησης των μέτρων και αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. και πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα μέτρα προστασίας. Τα κρούσματα εντοπίζονται σε μικρές ηλικίες και έκανε έκκληση τήρησης των μέτρων και αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.





