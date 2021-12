Κοινωνία

Στη φυλακή ο 40χρονος Ιρακινός κατηγορούμενος για συμμετοχή στον ISIS

Ο Ιρακινός έπεσε στα χέρια των αρχών την περασμένη εβδομάδα σε επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας κατόπιν συνεργασίας με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Στη φυλακή οδηγείται ο 40χρονος Ιρακινός που απολογήθηκε για κατηγορίες που αφορούν συμμετοχή στην ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση ISIS.

Ο αλλοδαπός που συνελήφθη από την Αντιτρομοκρατική στα Πατήσια βαρύνεται με κατηγορίες που αφορούν συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση ISIS αλλά και τρομοκρατικές πράξεις που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν ανθρωποκτονίες στην αλλοδαπή.

Ο Ιρακινός ήρθε στα χέρια των αρχών την περασμένη εβδομάδα σε επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας κατόπιν συνεργασίας με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Πριν είκοσι μέρες ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί και από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, διευκόλυνσης εισόδου-εξόδου από τη χώρα, κατοχής διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, πλαστογραφίας, αποδοχής προϊόντων εγκλήματος, κατ’ εξακολούθηση και νομοθεσίας περί όπλων και τότε είχε αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων και εγγυοδοσίας.?

