Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Άνοιξε η πλατφόρμα για εμβολιασμούς παιδιών 5-11 ετών

Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, έναν χρόνο από την έναρξη της εκστρατείας.

Άνοιξαν το απόγευμα περισσότερα από 120.000 ραντεβού για τον εμβολιασμό παιδιών 5-11 ετών, εντός Ιανουαρίου, καθώς η εταιρία Pfizer επιβεβαίωσε την παράδοση παιδιατρικών εμβολίων στις 3 Ιανουαρίου 2022, ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Κάνοντας μια ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον πρώτο εμβολιασμό κατά της COVID-19 που έγινε στη χώρα μας, και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 17.060.000 εμβολιασμοί.

Με μία δόση έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 7.415.000 πολίτες, ποσοστό 70,6% ,

, ποσοστό και 4.365.00 πολίτες να έχουν κάνει την αναμνηστική δόση ποσοστό 76,5% επί των δικαιούχων.

Επεσήμανε ότι περισσότεροι από 15.000 πολίτες θα έχαναν τη ζωή τους εάν δεν είχαν διενεργηθεί οι εμβολιασμοί και προσέθεσε:

Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε την δυνατότητα εμβολιασμού αναμνηστικής δόσης στους 18 και άνω και υιοθέτησε τους τρεις μήνες ως μεσοδιάστημα μεταξύ 2ης και 3ης δόσης.

Εφάρμοσε υποχρεωτικό εμβολιασμό στους πολίτες άνω των 60 ετών, πριν την έλευση της μετάλλαξης Όμικρον.

Εφάρμοσε το πρόγραμμα κατ’ οίκον εμβολιασμού και ήδη έχουν διενεργηθεί περισσότεροι από 40.000 εμβολιασμοί.

Περισσότερες από 300 κινητές μονάδες σε καθημερινή βάση εμβολιάζουν πολίτες σε απομακρυσμένες περιοχές.

Το πρόγραμμα εμβολιασμού, είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, βασίστηκε σε τρεις πυλώνες: την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, τη δημιουργία ενός συστήματος πλήρως ψηφιοποιημένου και την ασφάλεια στη διαδικασία και στην διενέργεια των εμβολιασμών.

