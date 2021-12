Κοινωνία

Πεντέλη: Θρίλερ με άνδρα οπλισμένο με τσεκούρι!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί και ειδικός διαπραγματευτής

Άνδρας ανέβηκε το απόγευμα στην ταράτσα σπιτιού στην περιοχή της Πεντέλης και αφού απείλησε να σκοτώσει με ένα τσεκούρι τον πατέρα του, απειλεί ότι θα κάνει κακό σε κόσμο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και έχει νοσηλευτεί κατά καιρούς σε διάφορα ψυχιατρεία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί και ειδικός διαπραγματευτής και προσπαθούν να τον πείσουν να κατέβει από την ταράτσα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μετάλλαξη Όμικρον: Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, σε καραντίνα τα πληρώματα

Κορονοϊός - Βέλγιο: Πιθανός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για όλους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ήπειρο με την οικογένειά του