Λαβρόφ: Η ένταξη της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ είναι αδύνατη

Τι δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε αποκλειστική του συνέντευξη

Η ένταξη της Ρωσίας στην Βορειοατλαντική Συμμαχία είναι αδύνατη επειδή η Δύση δεν θέλει να έχει συγκρίσιμους αντίπαλους με ανάλογη επιρροή στον διεθνή στίβο, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε αποκλειστική του συνέντευξη στον δημοσιογράφο Βλαντίμιρ Σαλαβιόφ και στο κανάλι του στο YouTube.

Απαντώντας στο ερώτημα αν είναι πιθανό το ενδεχόμενο ένταξης της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ υπό ορισμένους όρους, ιδιαίτερα με ίσους και εταιρικούς όρους, ο Λαβρόφ απάντησε ότι δεν βλέπει μια τέτοια δυνατότητα.

«Δεν βλέπω μια τέτοια κατάσταση, επειδή ολόκληρη η διαδικασία περιστρέφεται όχι γύρω από το ΝΑΤΟ ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιστρέφεται γύρω από το ότι η Δύση δεν θέλει να έχει τους οποιουσδήποτε συγκρίσιμους αντιπάλους με ανάλογη επιρροή στον διεθνή στίβο», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Αυτή η στάση των δυτικών χωρών, σύμφωνα με τον υπουργό, εξηγεί αυτή την «υστερία απέναντι στην άνοδο της Κίνας», η οποία έχει αποδεχθεί τους κανόνες του παιχνιδιού που η Δύση «εισήγαγε στην παγκόσμια οικονομία» και με τους δυτικούς κανόνες «ξεπέρασε τη Δύση στο δικό της γήπεδο».

