Κορονοϊός – Μαγιορκίνης: Ίσως και αύριο φτάσουμε τα 12.000 κρούσματα

Τι είπε για τα νέα μέτρα και τη μετάλλαξη Όμικρον

Μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τις 12.000, αριθμό που είναι πιθανόν να δούμε και αύριο Τρίτη (28/12) σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή ιολογίας ΕΚΠΑ και μέλος επιτροπής, Γκίκα Μαγιορκίνη.

Ο καθηγητής, μιλώντας στον ΣΚΑΙ αναφέρθηκε και στη λήψη μέτρων στις 3 Ιανουαρίου και όχι νωρίτερα.

«Με βάση των αριθμό των κρουσμάτων μπορεί να λεχθεί ότι ο αριθμός των κρουσμάτων της μετάλλαξης Όμικρον στην Αττική έχει φτάσει στο 40-50%» δήλωσε ο καθηγητής μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Για την Όμικρον ο καθηγητής εξήγησε ότι η νοσηρότητα σε σύγκριση με την Delta είναι 3 με 5 φορές χαμηλότερη, όμως για τους ανεμβολίαστους εξακολουθεί να υπάρχει αρκετά μεγάλος κίνδυνος και δεν πρέπει να το πάρουν αψήφιστα, τόνισε.

Αναφερόμενος σε χαρακτηριστικά της μετάλλαξης «το βασικό στοιχείο είναι ότι στις χώρες οι οποίες έχει επικρατήσει δεν υπάρχουν δείγματα πίεσης στα συστήματα υγείας» και συνέχισε λέγοντας ότι «ήδη, μέσα σε ένα μήνα στη Νότια Αφρική, η Όμικρον βρίσκεται σε ύφεση. Δεν αυξήθηκαν οι νοσηλείες ενώ οι θάνατοι αυξήθηκαν σε πολύ μέτρια επίπεδα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είχαν εξαιρετικά χαμηλό αριθμό κρουσμάτων. Η χώρα είχε περάσει δυσκολότερα κύματα λόγω της μετάλλαξης Delta και Beta. Το ίδιο ισχύει και στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου έχουν περάσει 2-3 όπου το Λονδίνο έχει φτάσει στα δικά μας τωρινά επίπεδα».

Συμπληρώνοντας αναφέρθηκε και στις μελέτες για τη νέα παραλαγή σε σχέση με τα αποτελέσματα των μελετών για την μετάλλαξη Δέλτα «με βάση όλες τις μελέτες για τις νοσηλείες θα χρειαστεί 5πλάσιος αριθμός κρουσμάτων για να δημιουργηθεί η ίδια πίεση στο σύστημα υγείας που δημιουργείται λόγω Δέλτα. Δηλαδή όταν φτάσαμε εμείς τα 7.000 κρούσματα για να δούμε την ίδια πίεση στο ΕΣΥ με την Όμικρον απαιτούνται 35.000 κρούσματα».

Σχετικά με την σημασία της τρίτη δόσης για την προστασία από την Όμικρον, δήλωσε ότι η αποστηρωτική ανοσία μειώνεται στο 60-70%, όμως πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση το νούμερο αυτό, καθώς οι περισσότεροι που νόσησαν με τρίτη δόση εμφάνισαν πολύ ελαφρά συμπτώματα».

Σχετικά με τα μέτρα στην εστίαση ανέφερε ότι «η εστίαση και η διασκέδαση είναι από εκεί που ξεκινάνε τα μέτρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό πρωτότυπο. Δεν μπορεί να γίνει χρήση μάσκας, λόγω της μουσικής αναγκαζόμαστε και φωνάζουμε ενώ η κατανάλωση αλκοόλ δημιουργεί κατάσταση κοινωνικής χαλάρωσης. Όλα αυτά τα στοιχεία λαμβάνονται υπόψιν σε παγκόσμια κλίμακα. Προσπαθούμε όσον το δυνατόν περισσότερο να δημιουργήσουμε μια κανονικότητα, η Όμικρον ήρθε να το χαλάσει αυτό, έχουμε όμως τα στοιχεία που λένε ότι μπορούμε να περιμένουμε πριν λάβουμε πιο δυνατά μέτρα. Δεν θα έχουμε κανέναν πρόβλημα αν τηρηθεί το πακέτο μέτρων».

Σχετικά με τα σχολεία και το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο τόνισε ότι «Πάνω από 95% η πιθανότητα να επιστρέψουν οι μαθητές κανονικά στο σχολείο μετά τις γιορτές», ανέφερε.

