Κορονοϊός - Ολυμπιακός: Νέα κρούσματα στην ομάδα μπάσκετ

“Πονοκέφαλος” εν όψει της αναμέτρησης με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την Ευρωλίγκα.

Αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού στον μπασκετικό Ολυμπιακό, καθώς μετά τα τελευταία διαγνωστικά τεστ που έγιναν στη διάρκεια της Δευτέρας (27/12) άλλα τέσσερα μέλη των “ερυθρόλευκων” βρέθηκαν θετικά στον ιό.

Όπως έγινε γνωστό από την πειραϊκή ΚΑΕ από τα νέα κρούσματα τα τρία αφορούν παίκτες της ομάδας μπάσκετ, οι οποίοι τέθηκαν αμέσως σε καραντίνα για το επόμενο 10ήμερο, όπως προβλέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Πλέον, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν θα μπορεί να υπολογίζει σε τέσσερις παίκτες εν όψει του αγώνα της πρεμιέρας του Β΄ γύρου της Euroleague με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο ΣΕΦ (Τετάρτη, 21:00), καθώς ακόμη ένας παίκτης είχε βρεθεί θετικός την παραμονή του αγώνα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου με τον Ιωνικό.

Θέμα αναβολής του αγώνα δεν έχει προκύψει, προς το παρόν, τουλάχιστον. Ωστόσο, πιο ασφαλή συμπεράσματα θα εξαχθούν μετά τα νέα τεστ που θα διεξαχθούν την Τρίτη. Σε περίπτωση που έχει προκύψει διασπορά του ιού κι έχουν μολυνθεί κι άλλοι παίκτες, τότε τίποτα δεν θα πρέπει να αποκλειστεί.

Υπενθυμίζεται ότι αναβολή αγώνα προβλέπεται μόνο όταν μία ομάδα έχει μείνει με λιγότερους από 8 διαθέσιμους παίκτες.

