“Ράδιο Αρβύλα”: Το τρέιλερ της επιστροφής με τον Άγιο Βασίλη (βίντεο)

Η αγαπημένη εκπομπή του ΑΝΤ1 επιστρέφει σε λίγες ημέρες στους τηλεοπτικούς δέκτες.

Το “Ράδιο Αρβύλα” επιστρέφει στις 10 Ιανουαρίου στους τηλεοπτικούς δέκτες μας, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, μετά την αποχώρηση-αποπομπή του Στάθη Παναγιωτόπουλου, αμέσως μόλις είδε το φως της δημοσιότητας η πρώτη καταγγελία από πρώην σύντροφό του για διοχέτευση ροζ φωτογραφιών και βίντεο στο διαδίκτυο.

Ο ΑΝΤ1 ανταποκρίθηκε στην επιθυμία του Αντώνη Κανάκη και όλων των συντελεστών του “Ράδιο Αρβύλα” ώστε να αποχαιρετήσουν τους τηλεθεατές δύο ημέρες πριν από το προγραμματισμένο “διάλειμμα” των εορτών, εκφράζοντας την απόλυτη στήριξη του σταθμού στην εκπομπή.

Εδώ και λίγες ώρες, κυκλοφόρησε το εορταστικό τρέιλερ της εκπομπής “Ράδιο Αρβύλα”, η επιστροφή της οποίας αναμένεται από τους πολυάριθμους φίλους της.

