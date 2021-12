Αθλητικά

Premier League: Ο Καβάνι έσωσε… την παρτίδα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ουρουγουανός που μπήκε σαν αλλαγή στέρησε από τους «ανθρακωρύχους» τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα.

Η είσοδος του Έντινσον Καβάνι στον αγωνιστικό χώρο του «Σεντ Τζέιμς Παρκ» στο 46΄ απέτρεψε την ήττα για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία με το γκολ του Ουρουγουανού στράικερ στο 71΄ απέσπασε ισοπαλία από την Νιουκάστλ με το τελικό 1-1.

Οι «μπέμπηδες» που προέρχονταν από τρεις σερί νίκες και είχαν ν΄ αγωνιστούν από τις 11 Δεκεμβρίου και το 1-0 επί της Νόριτς διατήρησαν το αήττητο για 5η συνεχόμενη αγωνιστική (3-2-0), σε αντίθεση με τους «ανθρακωρύχους» που δεν κατάφεραν να πάρουν την 2η νίκη τους στην Premier League.

Είχαν «σπάσει το ρόδι» στις 4 Δεκεμβρίου με το 1-0 επί της Μπέρνλι κι έκτοτε μετρούσαν τρεις σερί ήττες πριν τη σημερινή ισοπαλία, που ήταν η 8η σε 19 ματς που έχουν δώσει έως τώρα.

