Οικονομία

Συνταξιούχοι – επίδομα 250 ευρώ: 200.000 λιγότεροι οι δικαιούχοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα κριτήρια που οδήγησαν στη συρρίκνωση του αριθμού των χαμηλοσυνταξιούχων που θα λάβουν το επίδομα.

Το επίδομα των 250 ευρώ, θα δοθεί σε πολύ λιγότερους χαμηλοσυνταξιούχους, σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα δοθεί, με πίστωση στους λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων, την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου. Όμως οι ωφελούμενοι θα είναι 634.027, δηλαδή σχεδόν 200.000 λιγότεροι από την αρχική εκτίμηση που ήθελε να προσεγγίζουν τις 830.000 όσοι συνταξιούχοι θα λάμβαναν το σχετικό επίδομα.

Μάλιστα, το ποσό που θα εκταμιευθεί για την καταβολή αυτής της άπαξ οικονομικής ενίσχυσης, υπολογίστηκε λίγο πάνω από τα 158 εκατ. ευρώ, δηλαδή θα είναι μικρότερο κατά 45 εκατ. ευρώ, ακόμα και από τα 203 εκατ. ευρώ που είχαν ενταχθεί στον προϋπολογισμό.

Αιτία του περιορισμένου αριθμού των δικαιούχων, είναι τα κριτήρια που τέθηκαν για την επιλογή τους. Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα των 7.200 ευρώ που διπλασιάζεται στα 14.400 ευρώ όταν μετατρέπεται σε οικογενειακό, το όριο της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ, «άφησαν εκτός» επιδόματος μερικές χιλιάδες συνταξιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι, έτσι και αλλιώς, με τα κριτήρια που είχαν τεθεί, το επίδομα αυτό, θα το λάμβαναν μόνο όσοι συνταξιούχοι έχουν κύρια σύνταξη έως τα 600 ευρώ. Όμως για εκείνους που λαμβάνουν και επικουρική σύνταξη, το αντίστοιχο όριο υποχωρούσε στα επίπεδα των 450 ευρώ μόλις, για κύρια σύνταξη. Τελικά, από όλους αυτούς τους χαμηλοσυνταξιούχους, 200.000 θα μείνουν χωρίς το παραμικρό βοήθημα.

Πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Κατασχέθηκε 1 τόνος κοκαΐνης

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Τρίτη σε 159 σημεία της χώρας

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Τρίτη