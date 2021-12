ΗΠΑ: Μακελειό στο Ντένβερ

Κόσμος

Ένοπλος σκόρπισε τον θάνατο πριν πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Ένοπλος σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τρεις –ανάμεσά τους μέλος των δυνάμεων της επιβολής της τάξης– χθες Δευτέρα σε αλλεπάλληλες επιθέσεις στην περιοχή του Ντένβερ, στις ΗΠΑ, προτού πέσει νεκρός από σφαίρες αστυνομικών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Όλα άρχισαν γύρω στις 17:00, όταν ο άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα και τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής, πυροβόλησε και σκότωσε δύο γυναίκες και τραυμάτισε έναν άνδρα στην περιοχή του κέντρου του Ντένβερ, εξήγησε ο αρχηγός της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης της μεγαλούπολης, ο Πολ Πέιζεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ύποπτος, που διέφυγε με αυτοκίνητο, πυροβόλησε και σκότωσε άνδρα στην συνοικία Τσίζμαν Παρκ του ανατολικού Ντένβερ. Αργότερα, άνοιξε πυρ σε συνοικία του δυτικού Ντένβερ, χωρίς πάντως να τραυματίσει κανέναν.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Ντένβερ, ο ύποπτος αντάλλαξε πυρά δύο φορές μέσα από το αυτοκίνητό του με αστυνομικούς που τον καταδίωκαν και έθεσε εκτός μάχης περιπολικό.

Ο οπλοφόρος οδήγησε έπειτα το αυτοκίνητο στη Λέικγουντ, κοντά στο Ντένβερ, όπου πυροβόλησε και σκότωσε έναν ακόμη άνθρωπο –τον τέταρτο κατά σειρά– μέσα σε ιδιωτική επιχείρηση, σύμφωνα με τον Τζον Ρομέρο, εκπρόσωπο της αστυνομίας στην πόλη αυτή.

Ο ένοπλος ξέφυγε αρχικά από την αστυνομία της Λέικγουντ που προσπάθησε να σταματήσει το αυτοκίνητό του και άρχισε νέα καταδίωξη με σποραδικές ανταλλαγές πυρών. Άφησε το αυτοκίνητο και, κινούμενος πλέον πεζή, μπήκε σε ξενοδοχείο, πυροβόλησε και τραυμάτισε υπάλληλο. Κατόπιν, έριξε ξανά εναντίον αστυνομικών, τραυματίζονταν τον έναν, προτού εντέλει οι δυνάμεις επιβολής της τάξης τον σκοτώσουν.

Η κατάσταση των τραυματιών δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, σύμφωνα με τον κ. Ρομέρο.

