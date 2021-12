Κοινωνία

Πάρος – Ναυάγιο: Μεγάλωσε η λίστα των θυμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σορός ακόμη ενός μετανάστη που επέβαινε στο μοιραίο ιστιοφόρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Κιόνια της Τήνου

H σορός ακόμη ενός μετανάστη, ο οποίος επέβαινε στο μοιραίο ιστιοφόρο που ανετράπη την παραμονή των Χριστουγέννων ανοιχτά της Πάρου και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό 16 άτομα, εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες χθες στη θαλάσσια περιοχή Κιόνια της Τήνου, ανεβάζοντας πλέον τον αριθμό των θυμάτων σε 17.

Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες από τους 63 διασωθέντες μετανάστες του ιστιοφόρου, πρόκειται για άνδρα που επέβαινε στο σκάφος, ύψους περίπου 1,80 μ. και ηλικίας περίπου 30 ετών.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη της οικείας λιμενικής Αρχής, τα οποία, με τη συνδρομή προσωπικού του Αστυνομικού Τμήματος Τήνου, ανέσυραν τη σορό του άνδρα από τη θάλασσα.

Από το Λιμεναρχείο Τήνου, που διενεργεί την προανάκριση, πρόκειται να παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Κατασχέθηκε 1 τόνος κοκαΐνης

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Τρίτη

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Μειώθηκε στο μισό ο χρόνος της καραντίνας για τους ασυμπτωματικούς ασθενείς