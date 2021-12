Κοινωνία

Νέος Κόσμος: Πάλεψε με τους ληστές που μπήκαν από το παράθυρο στο σπίτι του

Εφιαλτική η νύχτα για έναν 45χρονο. Η αντίδραση της γειτόνισσας που ενεργοποίησε τον συναγερμό. Τι είπε στον ΑΝΤ1.

Έναν εφιάλτη έζησε τα ξημερώματα 45χρονος άντρας στον Νέο Κόσμο, όταν λίγο μετά τις 3, ληστές εισέβαλλαν στο σπίτι του από το παράθυρο της κατοικίας του.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», οι εισβολείς έγιναν αντιληπτοί από τον ένοικο του σπιτιού κι ακολούθησε πάλη μεταξύ τους όταν πρόβαλλε αντίσταση.

Η αυτόπτης μάρτυρας που είναι και γειτόνισσα, ενεργοποίησε τον συναγερμό της και η Άμεσος Δράση έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά οι εισβολείς είχαν καταφέρει να φύγουν.

