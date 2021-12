Κόσμος

ΗΠΑ – Ρωσία: Κλείνει το ραντεβού Μπάιντεν – Πούτιν

Ορίζεται το ραντεβού των δύο ηγετών, αφού ετοιμάζονται για διαπραγμάτευση των αρχηγών.

Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα ετοιμάζονται να διαπραγματευθούν τη 10η Ιανουαρίου για διάφορα ζητήματα, από τις εντάσεις στην Ουκρανία ως τις ανησυχίες της μιας και της άλλης πλευράς για θέματα ασφαλείας και για το ζήτημα του ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, ωστόσο η ρωσική διπλωματία περιορίστηκε να επιβεβαιώσει πως η ημερομηνία αυτή εξετάζεται, αλλά χωρίς να έχει κλειστεί οριστικά το ραντεβού.

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας έδωσε την ημερομηνία αυτή στον Τύπο, διαβεβαιώνοντας πως οι ΗΠΑ είναι «πρόθυμες να κάνουν διάλογο με τη Ρωσία» και προσθέτοντας πως κατόπιν ενδέχεται να ακολουθήσει σύνοδος του συμβουλίου Ρωσίας-NATO τη 12η Ιανουαρίου και συνάντηση της Ρωσίας με τα υπόλοιπα κράτη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), μέλος του οποίου είναι οι ΗΠΑ, τη 13η Ιανουαρίου.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik ότι «μπορώ να επιβεβαιώσω πως αυτές οι ημερομηνίες εξετάζονται, αλλά δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία», σημειώνοντας επιπλέον ότι η Μόσχα έστειλε συγκεκριμένες προτάσεις στην Ουάσινγκτον για την ατζέντα των συνομιλιών, αλλά η αμερικανική πλευρά μοιάζει να βλέπει αλλιώς τα ζητήματα.

«Κάποιοι ανώνυμοι αμερικανοί αξιωματούχοι μιλάνε για συζήτηση περί Ουκρανίας, καθώς και περί ελέγχου των εξοπλισμών. Για ποιον έλεγχο των εξοπλισμών μιλάμε;», διερωτήθηκε ο κ. Ριάμπκοφ.

Η Ρωσία αξιώνει από τις ΗΠΑ και το NATO να δεσμευτούν ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει κράτος μέλος του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, κάτι που από τη σκοπιά της Μόσχας θα ήγειρε απειλή για την εθνική της ασφάλεια.

Επί έναν μήνα, οι δυτικοί κατηγορούν τη Ρωσία πως συγκεντρώνει στρατεύματα στα σύνορά της με την Ουκρανία και πιθανόν σχεδιάζει στρατιωτική επέμβαση εναντίον του Κιέβου. Η Μόσχα το διαψεύδει· αντιτείνει πως απειλείται από τις «προκλήσεις» της Ουκρανίας και του NATO, απαιτώντας το τελευταίο να δεσμευθεί πως δεν θα επεκταθεί περαιτέρω στην άλλοτε σοβιετική ένωση.

Με μια χειρονομία με την οποία ήρθε σε ρήξη με τον γενικά εμπιστευτικό χαρακτήρα των διπλωματικών συνομιλιών, η Ρωσία δημοσιοποίησε πρόσφατα δύο σχέδια συνθηκών, ένα από τα οποία προβλέπει την αποτροπή της διεύρυνσης του NATO, ιδίως την ένταξη της Ουκρανίας στην Ατλαντική Συμμαχία, και το δεύτερο τον τερματισμό κάθε στρατιωτικής δραστηριότητας των δυτικών κοντά στα ρωσικά σύνορα.

Από την πλευρά του, ο αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε νωρίτερα σε δημοσιογράφους άφησε να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες του Ιανουαρίου θα εντάσσονται στο πλαίσιο του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου, που συμφωνήθηκε να αρχίσει κατά τη διάρκεια της συνάντησης των προέδρων Τζο Μπάιντεν και Βλαντίμιρ Πούτιν στη Γενεύη τον Ιούνιο.

«Όταν καθίσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε, η Ρωσία θα βάλει τις δικές της ανησυχίες πάνω στο τραπέζι, κι εμείς θα βάλουμε τις δικές μας», είπε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, τονίζοντας πως δεν θα ληφθεί καμία απόφαση για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία.