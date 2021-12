Πολιτική

Βορίδης: Η νοσηρότητα της μετάλλαξης Όμικρον θα καθορίσει τις εξελίξεις

Τι είπε για την τηλεργασία και τον τρόπο που θα εφαρμοστεί στο Δημόσιο από την επόμενη εβδομάδα.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και απαντώντας στην ερώτηση γιατί τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας που ανακοινώθηκαν χθες θα ισχύσουν από τις 3 Ιανουαρίου και όχι άμεσα, είπε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πως διανύουμε την περίοδο των εορτών στην οποία παραδοσιακά υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Αν λοιπόν τα μέτρα είχαν άμεση εφαρμογή, υπήρχε ο κίνδυνος να αντιστραφεί το πρόβλημα και να μεταφερθεί στις οικογενειακές συγκεντρώσεις με πιθανή μεγιστοποίηση των συνεπειών.

Σε ότι αφορά την τηλεργασία στο Δημόσιο, είπε ότι υπάρχει ήδη ένα πλάνο για κάθε υπηρεσία με τις δυνατότητες που υπάρχουν για να βγουν οι εργαζόμενοι σε τηλεργασία σε ποσοστό μέχρι 50% ανά οργανική μονάδα. Οπότε οι προϊστάμενοι σε κάθε υπηρεσία είναι αυτοί που θα καθορίσουν πόσοι και ποιοι εργαζόμενοι θα βγουν σε τηλεργασία από την επόμενη εβδομάδα.

Ο κ. Βορίδης επανέλαβε ότι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να οδηγηθούμε σε νέο lockdown, τονίζοντας όμως ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι αυτά που καθορίζουν τα μέτρα και υπογραμμίζοντας ότι η νοσηρότητα της παραλλαγή Όμικρον είναι αυτή που θα κρίνει τις εξελίξεις.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, τόνισε για ακόμη μια φορά ότι «το όπλο απέναντι στον κορονοϊό είναι το εμβόλιο» και υπενθύμισε ότι το ποσοστό των ανεμβολίαστων στις ΜΕΘ είναι 85% και οι θάνατοι από κορονοϊό αφορούν σε ποσοστό 95% ανεμβολίαστους.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Βορίδης διευκρίνισε ότι τα μέτρα λαμβάνονται με βάση το αισιόδοξο σενάριο γιατί αν λαμβανόντουσαν με βάση το απαισιόδοξο αυτό θα συνεπαγόταν ένα μεγάλο κόστος και οικονομικό, αλλά και στον τομέα των ελευθεριών.

