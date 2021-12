Life

Προσαγωγή τράπερ που ανέβαζε stories με όπλα

Μετά την επίδειξη όπλων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο γνωστός τράπερ προσήχθη στη ΓΑΔΑ.

Βιντεάκι με όπλα ανέβασε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης γνωστός τράπερ, ο οποίος προσήχθη στη ΓΑΔΑ.

Ο νεαρός καλλιτέχνης, που έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές, ανέβασε το βίντεο την Κυριακή, οπότε και φαίνεται πως διασκέδαζε με την παρέα του σε γνωστό μαγαζί, ενώ στο ζωνάρι του παντελονιού του είχε τρία όπλα.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, το ένα εκ των τριών όπλων, φέρεται να είναι της ΕΛ.ΑΣ.

Ο τράπερ προσήχθη το πρωί της Τρίτης (28.12.2021) στη Δίωξη Εκβιαστών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις εικόνες αυτές και κυρίως για το όπλο που φαίνεται να είναι της ΕΛ.ΑΣ.

Ο συνδικαλιστής αστυνομικός, Σταύρος Μπαλάσκας μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό" σχολίασε για τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του τράπερ.

" Το ένα από τα όπλα είναι το γνωστό 9άρι, το οποίο έχουν χρεωμένο οι Έλληνες Αστηνομικοί "

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, "τα συγκερκιμένα όπλα έχουν το σήμα της Ελληνικής Αστυνομίας ανάγλυφο'

Όπως είπε, φέτος "έχουν κλαπεί 2 -3 όπλα ενώ συχνές είναι και οι διαρρήξεις σε σπίτια στυνομικών".





