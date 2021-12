Life

“Φάρμα”: Αποχώρησε κλαίγοντας ο Παναγιώτης Ψωμιάδης (βίντεο)

Οικειοθελώς αποχώρησε από τη «Φάρμα» ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Τι είπε για την αποχώρησή του.

Οικειοθελώς αποχώρησε από τη «Φάρμα» ο Παναγιώτης Ψωμιάδης το βράδυ της Δευτέρας,

Ο παίκτης ζήτησε το λόγο από τον Σάκη Τανιμανίδη και μίλησε ανακοινώνοντας με δάκρυα την αποχώρησή του.

«Όλα στην ζωή έχουν μια αρχή κι ένα τέλος, για εμένα σε λίγες ώρες θα είναι η ώρα του αποχαιρετισμού. Απλά έμεινα για να παρακολουθήσω το αγώνισμα ασυλίας. Θέλω να φύγω με το κεφάλι ψηλά και δεν ήρθα εδώ για να διεκδικήσω κάποιο έπαθλο αλλά για να γεμίσω τις μπαταρίες μου και να δοκιμάσω τις αντοχές μου", είπε αρχικά.

"To 2021 ήταν πολύ δύσκολος χρόνος… Ζητώ συγγνώμη αν δεν βοήθησα, όσο έπρεπε.. Η ζωή δεν τελειώνει στα 60, 70 και 80. Όσο ζεις, μαθαίνεις. Δώστε μου την ευκαιρία να φύγω, δεν ξέρω πόσες ευκαιρίες θα έχω και πόσα χρόνια ακόμα. Να προσέχετε», κατέληξε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.

Το βίντεο της αποχώρησης, το σχόλιο της Μαίρης Μηλιαρέση και όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

