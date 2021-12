Κοινωνία

Αναζητείται γυναίκα που δόθηκε παράνομα για υιοθεσία ως “νεκρή” (εικόνες)

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες γυναίκας που είχε δοθεί για υιοθεσία ενώ είχε δηλωθεί νεκρή στην οικογένειά της.

Μια εξαιρετικά συγκινητική ιστορία κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες, με επίκεντρο το Ορφανοτροφείο της Ρόδου καθώς αναζητείται μια 57χρονη -σήμερα- κοπέλα που πιθανότατα δόθηκε για υιοθεσία το 1973 σε ηλικία 9 ετών.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της κ. Αγγελικής Μπάμπαλη, συζύγου του ενός από τα αδέλφια της Μαρίας Καλαφάτη, τα ίχνη της οποίας αναζητούνται σήμερα από τους συγγενείς της, υπάρχουν υποψίες ότι η 9χρονη υιοθετήθηκε εν αγνοία της οικογένειάς της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάρτηση της κ. Αγγελικής Μπάμπαλη στην ομάδα «Hellenic Genealogy Geek» η οποία αναπαρήχθη από δεκάδες χρήστες και σε πολλές ομάδες που έχουν σχέση με τη δωδεκανησιακή ομογένεια υπάρχουν έγγραφα που ισχυροποιούν το ενδεχόμενο η 9χρονη τότε Μαρία Καλαφάτη να υιοθετήθηκε και όχι να απεβίωσε, όπως ενημερώθηκε η οικογένειά της.

Ειδικότερα, στην ανάρτηση αναφέρονται τα εξής: «Αναζητώ την Μαρία Καλαφάτη, η οποία υιοθετήθηκε παράνομα από το ορφανοτροφείο της Ρόδου όπου βρίσκονταν μαζί με τα αδέλφια της το 1973, ήταν 9 χρονών και δώσανε χαρτί ότι πέθανε στο νοσοκομείο της Ρόδου βρήκα το 2005 χαρτιά από το νοσοκομείο ότι είναι ζωντανή και ότι δόθηκε για υιοθεσία πιθανό στην Αμερική. Είναι γεννημένη στον Πειραιά στις 8/3/1964 και κατοικούσε στον Πειραιά πριν πάει στο ορφανοτροφείο της Ρόδου. Είμαι η σύζυγος του Γεωργίου Καλαφάτη του ενός από τα αδέλφια της και την ψάχνουμε. Είναι πολύτιμη η βοήθεια σας, σας ευχαριστώ όλους», αναφέρει η κ. Μπάμπαλη.

Επιπλέον υποστηρίζει ότι οι υπεύθυνοι τότε του ιδρύματος έπεσαν σε αντιφάσεις όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις γι’ αυτό και ζητά από όποιον γνωρίζει κάτι, να επικοινωνήσει με την οικογένεια.

«[…] είχε πάει η Μαρία στο ίδρυμα και ζητούσε τα αδέλφια της, ξέρω ότι ήταν 9 χρόνων και σίγουρα θυμότανε αλλά είναι τι της είπανε από το ίδρυμα. Μπορεί να της είπανε ότι υιοθετήθηκαν και τα αδέρφια της και για αυτό είναι δύσκολο να ψάξει, έχω μιλήσει με μεγάλη σε ηλικία γυναίκα που ήταν στο ίδρυμα και μου είπε σίγουρα ότι δεν υπήρχε θάνατος γιατί θα το άκουγε πρώτη αυτή. Απλά, μου λέει, δίνανε πολλά παιδιά ψάξε να τη βρεις, η γυναίκα βέβαια αυτή πέθανε και δεν έχω τη δυνατότητα να ψάξω παρακάτω. Το κορίτσι δεν πέθανε, έχω τα χαρτιά του νοσοκομείου ότι βγήκε ζωντανό από κει, δεν μπορεί να βγει ζωντανή από το νοσοκομείο και να έχω τα χαρτιά και να λένε ότι στο νοσοκομείο πέθανε 11:00 το πρωί και αμέσως τη θάψανε κιόλας. Μέχρι και ο ληξίαρχος μου είπε να ψαχτώ γιατί εδώ βρωμάει, μακάρι να δει τις αναρτήσεις και ίσως να τη βρούμε. Πάντως σας ευχαριστώ όλους», αναφέρει η κ. Μπάμπαλη.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση έχει περισσότερες από 600 κοινοποιήσεις και δεκάδες σχόλια από χρήστες του διαδικτύου που προσπαθούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της Μαρίας Καλαφάτη.

Πηγή: dimokratiki.gr

