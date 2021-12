Οικονομία

Γεωργιάδης για τα νέα μέτρα: Η Εστίαση δεν θα έχει ζημιά

Τι απάντησε στο ερώτημα γιατί τα νέα μέτρα δεν έχουν άμεση ισχύ και τι είπε για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στις μάσκες.

Για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση στη σκιά της εξάπλωσης της παραλλαγής Όμικρον μίλησε το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σχολιάζοντας την αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας σε εστίαση και διασκέδαση από τις 3 Ιανουαρίου, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι «η εστίαση δεν θα έχει ζημία, τα κέντρα διασκέδασης πράγματι θα υποστούν». Μάλιστα, χαρακτήρισε σχετικά ήπια τα μέτρα και εκτίμησε ότι θα πλήξουν λίγο την εστίαση, πρσοσθέτοντας πως δεν έχει μπει ζήτημα πληρότητας αυτήν τη στιγμή.

Απαντώντας στην κριτική ότι τα μέτρα θα μπορούσαν να παρθούν τώρα λόγω του υψηλού αριθμού κρουσμάτων, ανέφερε ότι «ασφαλώς και κολλάει η πανδημία και αυτή τη βδομάδα, ωστόσο δεν θα τηρούσε κανένας τα μέτρα την Πρωτοχρονιά. Ξέρετε κανέναν στην Ελλάδα να θέλει να μείνει σπίτι του; Στην πολιτική πρέπει να έχουμε ρεαλισμό. Η κοινωνία δεν είναι διατεθειμένη να μείνει μέσα».

Όπως εξήγησε ο υπουργός Ανάπτυξης, φαίνεται ότι αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων αλλά δεν πιέζεται το σύστημα υγείας.

«Αφήσαμε ανοιχτά γιατί δεν έχει ξεκινήσει η πίεση στο σύστημα υγείας και σεβόμαστε τους επιχειρηματίες. Κάνω έκκληση στους νέους εάν έχουν βγει σε νυχτερινά κέντρα να αποφύγουν τη συνάντηση με μεγαλύτερους», σημείωσε.

«Το κύμα είναι εδώ, τις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες τα κρούσματα θα ανεβαίνουν και θα σπάσουμε τα ρεκόρ όπως γίνεται και στις άλλες χώρες», συμπλήρωσε.

Σχετικά με τον περιορισμό της παρουσίας των φιλάθλων στα γήπεδα, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι στα γήπεδα δεν τηρούνται τα μέτρα επισημαίνοντας: «Οι ομάδες και η αστυνομία λένε ότι δεν μπορούν να το ελέγξουν, τώρα δεν θα μπαίνουν».

Για την εκτόξευση των τιμών στις μάσκες, ο υπουργός υπογράμμισε ότι δεν έχει παρατηρηθεί στα φαρμακεία παράβαση στις τιμές, σημειώνοντας ότι τα φαινόμενα αισχροκέρδειας παρατηρήθηκαν σε ιστοσελίδες. «Χθες πήραμε τα τιμολόγια αγοράς προϊόντων που έβγαζαν προς πώληση σε διαφορετική τιμή. Από τον έλεγχο που χρειάζεται περίπου τρεις ημέρες, εάν έχει πάει κάποιος να κερδοσκοπήσει θα εφαρμόσουμε τον νόμο», ανέφερε.

«Μέχρι μεθαύριο το πολύ θα ανακοινώσω και τα πρόστιμα, τα οποία -όπως είπα- θα φτάσουν και το ένα εκατομμύριο ευρώ. Μπορώ να το εξαντλήσω αν πρόκειται για μεγάλη εταιρεία», πρόσθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

