ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Θάνος Μικρούτσικος: δύο χρόνια χωρίς τον μεγάλο μουσικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυσαναπλήρωτο το κενό που άφησε στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και στο κοινό. Το έργο και οι συνεργασίες του.

Σαν σήμερα πριν από δύο χρόνια, 28 Δεκεμβρίου 2019, έφυγε από τη ζωή ο Θάνος Μικρούτσικος, σε ηλικία 72 ετών.

Στη μεγάλη μουσική διαδρομή του, το έργο του δεν έπαψε ποτέ να επικοινωνεί με την κοινωνία και να ταυτίζεται με διαφορετικές γενιές. «Το χαρακτηριστικό μου, για το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ είναι ότι τα έργα μου αντανακλούν τη δραματική συγκυρία της εποχής» έλεγε σε συνέντευξη του τον Μάρτιο του 2018 στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Βαθιά πολιτικός και λάτρης της Ιστορίας, ο Θάνος Μικρούτσικος άφησε πλούσια παρακαταθήκη στη σύγχρονη ελληνική μουσική ήδη από τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια, τριαντάρης ακόμα, με την πρωτοποριακή «Καντάτα για τη Μακρόνησο» και άλλα πολιτικά τραγούδια. Συνέχισε με τον εμβληματικό «Σταυρό του Νότου» δίνοντας προεκτάσεις στους στίχους του Νίκου Καββαδία.

Χειμαρρώδης, ορμητικός με αστείρευτο ταλέντο και γνώση, ασχολήθηκε με όλα τα είδη της μουσικής- όπερα, συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου, μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, πειραματική μουσική, συνεργάστηκε με κορυφαίες ερμηνεύτριες - Χαρούλα Αλεξίου ,Μίλβα, αλλά και μεγάλους ερμηνευτές - Μανώλης Μητσιάς, Δημήτρης Μητροπάνος, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Χρήστος Θηβαίος, Γιάννης Κούτρας και πολλούς ακόμα.

Μάχιμος μέχρι τέλους μίλαγε ανοιχτά για την ασθένεια του και επικοινωνούσε με το κοινό του ακόμα και την ύστατη ώρα της πολύμηνης μάχης του με τον καρκίνο. Κάποια στιγμή είχε αναρτήσει με γενναιότητα: «Ποτέ δεν κρύφτηκα. Μηνύματα έρχονται από πολλούς φίλους που ρωτάνε για την κατάσταση της υγείας μου. Ενάμιση μήνα τώρα βρίσκομαι σ΄ ένα δωμάτιο του νοσοκομείου παλεύοντας μ΄ ένα ανόητο πυρετό που επιμένει. Σας γράφω σήμερα γιατί αισθάνομαι πιο δυνατός κι είμαι σίγουρος ότι θα σας συναντήσω σύντομα. ''Το ζήτημα δεν είναι να είσαι αιχμάλωτος. Το να μην παραδίνεσαι αυτό είναι” που λέει και ο αγαπημένος μου Χικμέτ».

Ειδήσεις σήμερα:

Προσαγωγή τράπερ που ανέβαζε stories με όπλα

Στάθης Παναγιωτόπουλος – δικηγόρος θύματος: Δεν μας εκπλήσσουν οι καταγγελίες

Αναζητείται γυναίκα που δόθηκε παράνομα για υιοθεσία ως “νεκρή” (εικόνες)