Στάθης Παναγιωτόπουλος: Αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του

Ποιοι περιοριστικοί όροι του επιβλήθηκαν με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, μετά την απολογία του, και για τη δεύτερη υπόθεση ανάρτησης βίντεο ερωτικού περιεχομένου με πρώην σύντροφο του, στο διαδίκτυο.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα.

Εις βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανακοίνωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικών προσώπων, κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό βλάβης άλλου.

Η νέα μήνυση, η τρίτη κατά σειρά αφορά άλλη μια καταγγελία για ανάρτηση ροζ βίντεο με άλλη κοπέλα.

Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος χθες απολογήθηκε για παρόμοια υπόθεση και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων ήταν και η καταβολή χρηματικής εγγύησης 30.000 ευρώ.

Πηγή: grtimes.gr

