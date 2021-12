Life

Παύλος Χαϊκάλης στο “Το Πρωινό”: Στην πρεμιέρα κόπηκαν 140 εισιτήρια

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε στον αέρα της εκπομπής με καλεσμένο τον Παύλο Χαϊκάλη. Τι είπε για τα 10 άτομα στην πρεμιέρα της παράστασης που πρωταγωνιστεί

Καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" ήταν σήμερα ο ηθοποιός Παύλος Χαϊκάλης , ο οποίος εμφανίστηκε μέσω skype και μίλησε για την παράσταση "ΝικοΤιτανικός" που πρωταγωνιστεί στην Κύπρο.

Δεν έκρυψε από την αρχή της σύνδεσης την έντονη ενόχλησή του για όσα ακούγονται για την πολύ χαμηλή προσέλευση του κοινού στην πρεμιέρα της παράστασης , η οποία αποτυπώθηκε στα πλάνα που εξασφαλίστηκαν " Τα πλάνα είναι από τη γενική δοκιμή και όχι από την πρεμιέρα"

Οι τόνοι ανέβηκαν, χαρακτηρίζοντας " δημοσιογραφική αλητεία αυτό που γίνεται" και κατηγόρησε τον Γιώργο Λιάγκα και τη Φαίη Σκορδά ότι, "εδώ και 1 μήνα κάνετε προπαγάνδα για την παράσταση και για μένα προσωπικά και ότι ο κόσμος μου γύρισε την πλάτη. Έχετε εμμονή να φύγω από το θέατρο και αναγκάζομαι να απολογούμαι".

Ενώ αναφερόμενος στο Γιώργο Λιάγκα είπε: " Έχεις ένα μικρόφωνο και ασκείς εξουσία, ο λόγος σου πρέπει να είναι ενωτικός", με τον παρουσιαστή να απαντά αμέσως " Δεν ασκώ καμία εξουσία", δηλώνοντας την έντονη ενόχλησή του για την αποστροφή του ηθοποιού.

Παρέβαση έκανε η Φαίη Σκορδά αναφερόμενη σε παλαιότερη συνάντησή τους σε τηλεοτπικό σταθμό της συμπρωτεύουσας, όπου και παρουσίαζε εκπομπη, όταν καλεσμένοι βρέθηκαν ο Παύλος Χαϊκάλης και ο Πέτρος Φιλιππίδης που πρωταγωνιστούσαν σε παράσταση στην πόλη" όταν ήμουν στο TV MAΚΕΔΟΝΙΑ και ήρθατε καλεσμένοι - σας το είχα πει και εκτός κάμερας τότε- θα θυμάστε τα περί ευπρέπειας, υπάρχει και βίντεο", με τον ηθοποιό να απαντά προκλητικά " Αν δέιξετε το βίντεο εσείς θα εκτεθείτε όχι εγώ".

Ο ίδιος απέδωσε την απόκριση του κόσμου στην πανδημία " Ρωτήσατε ποτέ τι ζημιά έκανε ο κορονοϊός στην Κύπρο; Τα εισιτήρια ήταν για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους".

"Στην πρεμιέρα κόπηκαν 140 εισιτήρια ενώ τη δεύτερη μέρα 239", δήλωσε ο ηθοποιός απαντώντας σε ερώτηση για το πόσοι θεατές παρακολούθησαν τελικά την παράσταση.

Το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου της εκπομπής , που βρέθηκε τη μέρα της πρεμιέρας στο θέατρο στην Κύπρο αναφέρει πως τα εισιτήρια που κόπηκαν ήταν 10! και πως ο παραγωγός της παράστασης δεν τους επέτρεψε την είσοδο στο θέατρο, ενώ ο τρόπος των συντελεστών απέναντι στο συνεργείο δεν ήταν ευγενικός, με τον Παύλο Χαικάλη να την διαψεύδει και να λέει ότι, τα πλάνα που έπαιξαν ήταν από την πρόβα.

