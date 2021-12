Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Πώς επηρεάζει ο Δίας τα ζώδια (βίντεο)

Στους Ιχθύς ο Δίας, πώς επηρεάζονται τα «ψάρια» και πώς τα υπόλοιπα ζώδια.

Στους Ιχθύς «πάτησε» ο Δίας, με την Λίτσα Πατέρα να εφιστά την προσοχή, τονίζοντας: «προσέξετε μην παχύνετε».

Η σύγκρουση των δύο γιγάντων φέρνει ένταση, που σιγά σιγά θα αποκολληθούν και θα «ηρεμήσουν τα πνεύματα», τόνισε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό».

Πάρα πολλά καλά, πάντως, αναμένεται να φέρει ο Δίας στα «ψαράκια». Αυτή η εποχή θα «χτυπήσει» την πίστη μας, θα βοηθήσει την προσευχή μας, ο έρωτας θα μεσουρανεί κι όταν φτάσει στον Ποσειδώνα, θα δούμε τα καλύτερα.

Αναλυτικά οι προβλέψεις των ζωδίων και πώς θα επηρεαστούν από τον Δία

