Ματίνα Νικολάου στο “Το Πρωινό”: Δεν έχω ανάγκη να παντρευτώ

Τι δήλωσε για τη συνεργασία με το Νίκο Μουτσινά και το ρόλο της ως "Βάνια"

Καλεσμένη στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε η ηθοποιός - και τηλεοτπικό ταίρι του Νίκου Μουτσινά- Ματίνα Νικολάου.

Η ηθοποιός μίλησε για την επιτυχημένη συνεργασία της με το Νίκο Μουτσινά, για το γιο της αλλά και το δύσκολο διαζύγιό της.

'' Είναι πολύ δημιουργικό αυτό που κάνουμε στην εκπομπή, έχω δουλέψει τόσο πολύ στο θέατρο", είπε σχετικά με την τηλεοπτική της συνεργασία με τον Νίκο Μουτσινά.

Για τι δυσκολίες τις οικονομικές που αντιμετώπισε σημείωσε: " Πέρασα δύσκολα οικονομικά χρόνια, ευτυχώς είχα ανθρώπους που με βοήθησαν , γονείς και φίλοι"

Μιλώντας για το γιο της ανέφερε πως, "Είναι 13 χρονών είναι με τη μαμά μου όσο δουλεύω. Προσπαθώ να συζητάω μαζί του. Παρακολουθεί πολλά πράγματα της ηλικίας του. Δεν είναι όπως ήμασταν εμείς στα 13".

" Ήταν φυσιολογικός ο τρόπος που ήρθε μία σχέση μετά το χωρισμό. Ήμουν σίγουρη για τον άνθρωπό μου", είπε για για την ύπαρξη συντρόφου μετά το διαζύγιό της και για πως αυτό επηρέασε το παιδί, ξεκαθαρίζοντας πως, " δεν έχω ανάγκη να παντρευτώ".

" Όσο υπάρχει η εκπομπή θέλουμε και εγώ και ο Νίκος η Βάνια να είναι πάντα", σημείωσε για το ρόλο της Βάνιας και μπροστά στο ενδεχόμενο να τον αποχωριστεί, είπε πως, "θα μου λείψει , μου δίνει ιδιαίτερη χαρά η Βάνια"

Όσο για τις καταγγελίες που ξέσπασαν στο χώρο του θεάτρου και το metoo ανέφερε πως "Είμαι 20 χρόνια στο θέατρο είχα την τύχη να πέσω σε συνεργασίες . Πάρα πολλές φορές άκουγα συχνά όμως για άσχημες συμπεριφορές. "

Ενώ τόνισε " Ήταν μία αρχή για να ξυπνήσει ο κόσμος και τα παιδιά μας. Με τρομάζει αυτό που γίνεται σε συνδυασμό με τον κορονοϊό"





