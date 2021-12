Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βατόπουλος: Επιδημιολογικά θα έπρεπε να κλείσουμε χθες, αλλά….

Ο καθηγητής Μικροβιολογίας είπε ότι η επιτροπή θα εξετάσει εκ νέου το ζήτημα των σχολείων το επόμενο δεκαήμερο.

Το ζήτημα των σχολείων θα εξεταστεί εκ νέου το επόμενο δεκαήμερο από την Επιτροπή τόνισε ο καθηγητής Μικροβιολογίας της Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και μέλος της επιτροπής λοιμωξιολόγων Αλκιβιάδης Βατόπουλος, ερωτηθείς για το αν θα παραταθούν οι διακοπές στα σχολεία κατά μια εβδομάδα.

Ο κ. Βατόπουλος ανέφερε ότι θεωρητικά θα μπορούσε να συζητηθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι αυτή την στιγμή δεν βρίσκεται στο τραπέζι, και όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Διευκρίνισε ακόμα πως πλέον δεν έχουμε πολλά κρούσματα στις ηλικίες των μαθητών, αλλά των νέων ενήλικων από 18 έως 40 ετών.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του υπουργού Υγείας για ενδεχόμενο νέων μέτρων νωρίτερα, καθώς σήμερα αναμένονται τουλάχιστον 15.000 κρούσματα, αποκάλυψε ότι χθες Δευτέρα «στην Επιτροπή υπήρχε συζήτηση πότε να αρχίσουν τα μέτρα, κάποια μέλη επέμεναν ότι πρέπει να αρχίσουν όσο το δυνατόν συντομότερα, αλλά επικράτησε η άποψη ότι και για λόγους κοινωνικούς, δόθηκε παράταση τουλάχιστον για τις μέρες της Πρωτοχρονιάς ο κόσμος να μπορέσει να διασκεδάσει».

«Αν το δει κανείς απολύτως επιδημιολογικά από πλευράς δημοσίας υγείας πρέπει να κλείσουμε χθες που λέει ο λόγος, αλλά επειδή η πολιτεία κοίτα και το ρεαλιστικό του πράγματος τη δυνατότητα εφαρμογής κλπ τελικώς αποφασίστηκε από την Πολιτεία να γίνει ό,τι γίνεται. Πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί (...) βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κίνδυνο» προειδοποίησε ο κ. Βατόπουλος.

