Life

Συνελήφθη ο τράπερ με τα όπλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετατράπηκε σε σύλληψη η προσαγωγή του τράπερ που εμφανίστηκε με όπλα σε βίντεο.

Σε σύλληψη μετατράπηκε, πριν από λίγο, η προσαγωγή στη Δίωξη Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας του 26χρονου τράπερ, που απεικονίζεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διασκεδάζει έχοντας τρία όπλα στη ζώνη του.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από πηγές της ΕΛΑΣ, έπειτα από έρευνα βρέθηκαν στο σπίτι του ποσότητα ναρκωτικών, σφαίρες, μαχαίρι και τσεκούρι. Δεν εντοπίστηκαν, όμως, τα τρία όπλα που απεικονίζονται στην ανάρτηση του 26χρονου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται, ότι ο τράπερ ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως τα όπλα που φαίνονται ήταν ψεύτικα και τα είχε στη ζώνη του για τις ανάγκες ενός βιντεοκλίπ που γυριζόταν σε κλαμπ στο Γκάζι.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί σε λίγο στον εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Προσαγωγή τράπερ που ανέβαζε stories με όπλα

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Πώς επηρεάζει ο Δίας τα ζώδια (βίντεο)

Βορίδης: Η νοσηρότητα της μετάλλαξης Όμικρον θα καθορίσει τις εξελίξεις