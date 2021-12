Τεχνολογία - Επιστήμη

Μετάλλαξη Όμικρον - Θεσσαλονίκη: κυρίαρχη στα λύματα

Την επικράτηση της μετάλλαξης Όμικρον αποδεικνύουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων στα λύματα της Θεσσαλονίκης.

Πλήρης επικράτηση της παραλλαγής Όμικρον στην κοινότητα της Θεσσαλονίκης αναμένεται στις αρχές του νέου έτους, με βάση τις αναλύσεις της Ομάδας Επιδημιολογίας Λυμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στα αστικά απόβλητα της πόλης. Η μετάλλαξη ανιχνεύτηκε στα λύματα πρώτη φορά στις 19 Δεκεμβρίου και μέσα σε 8 μέρες το ποσοστό της, συγκριτικά με το στέλεχος Δέλτα, αυξήθηκε εκθετικά.

«Από τις 19 Δεκεμβρίου και μετά ανιχνεύουμε ειδικά το φορτίο του στελέχους Όμικρον στα λύματα της Θεσσαλονίκης και μπορούμε να εκτιμήσουμε το ποσοστό της συχνότητάς του σε σχέση με το Δέλτα. Με βάση τις μετρήσεις 8 ημερών, εκτιμούμε ότι το ποσοστό του Όμικρον, σε σχέση με το Δέλτα, βαίνει αυξανόμενο από 3% στο δείγμα της 19/12 μέχρι 32% στο δείγμα της 26/12. Από τα μέχρι τώρα δεδομένα εκτιμάται ότι θα έχει κυριαρχήσει πλήρως μέχρι τις 9 Ιανουαρίου», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

Η καθολική επικράτηση της παραλλαγής Όμικρον, σύμφωνα με τον πρύτανη του ΑΠΘ, «είναι μία αναμενόμενη εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, όπως και παντού» και «μέχρις ότου να υπάρξουν επαρκή δεδομένα για το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού -σε ποιον βαθμό είναι πιο ήπια η νόσηση, αλλά και για τον βαθμό ανοσιακής προστασίας που προσφέρουν τα εμβόλια, η προηγούμενη νόσηση και τα μονοκλωνικά αντισώματα- είναι εξαιρετικά κρίσιμο να προστατεύσουμε τους πιο ευπαθείς».

«Εμβολιασμένοι και μη, με το παραμικρό σύμπτωμα ας αποφύγουμε κάθε επαφή με άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για βαριά νόσηση. Οι οικογενειακές συναθροίσεις για την υποδοχή του νέου έτους, ας μην φέρουν και οικογενειακές τραγωδίες. Το πιο μεγάλο δώρο που μπορούμε φέτος να προσφέρουμε στους γονείς μας, τους παππούδες, τις γιαγιάδες και όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα, είναι να τους προστατεύσουμε, κάνοντας όλοι ένα τεστ, αν πρόκειται να τους συναντήσουμε», τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου.

Η μοριακή μέθοδος real-time PCR, που ανέπτυξε η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ, έχει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζει επιλεκτικά το τμήμα του γονιδιώματος που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη ακίδα του στελέχους Όμικρον. Η νέα μέθοδος βασίζεται σε τεχνογνωσία που πρόσφατα δημοσίευσαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους μέλη της Ομάδας Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ από το Διαγνωστικό Εργαστήριο του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Μοριακής Μικροβιολογίας Χρυσόστομο Δόβα και αφορά την ανίχνευση και τυποποίηση του ιού LSDV που προσβάλλει τα βοοειδή, καθώς και των στελεχών Άλφα, Βήτα, Γάμα και Δέλτα του SARS-CoV-2 σε κλινικά δείγματα.

