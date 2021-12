Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας: παράταση για την καταβολή τους

Παρατείνεται η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και της κατάθεσης πινακίδων.

Παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2022, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.

Τη σχετική απόφαση έλαβε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι «η κυβέρνηση έχει πλήρη αντίληψη και συναίσθηση των δυσκολιών αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Η παράταση για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας είναι επιβεβλημένη, για να διευκολύνει τους πολίτες και να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να εκπληρώσουν αυτή την υποχρέωση».

Παράλληλα, από το υπουργείο επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση και η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας πρέπει να γίνει έως τη νέα προθεσμία.

