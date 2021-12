Πολιτική

Νέα μέτρα: κόντρα κυβέρνησης – αντιπολίτευσης

Πολιτική κόντρα ξέσπασε με αφορμή τα νέα μέτρα, που προκάλεσε ανταλλαγή «πυρών» μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης.

Κριτική στην κυβέρνηση ότι αποδεικνύεται «πολύ λίγη για την κρισιμότητα των στιγμών», ασκεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να του απαντά, την ώρα που και τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτοξεύουν «πυρά» με αφορμή τα νέα μέτρα.

«Την περασμένη Τετάρτη οι επιστήμονες με ενημέρωσαν για την αναμενόμενη εξέλιξη των κρουσμάτων την εβδομάδα των εορτών. Ζήτησα την άμεση εφαρμογή μέτρων», υπογραμμίζει ο Αλ. Τσίπρας και διερωτάται αν «στο Μαξίμου δεν ήξεραν» ή «ήθελαν να είναι ευχάριστοι παρά ωφέλιμοι».

«Πολύ λίγοι για την κρισιμότητα των στιγμών», καταλήγει.

Απαντώντας ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σημειώνει πως: «Ο κ. Τσίπρας, όταν δεν πετροβολεί, είτε αναφέρεται σε πράγματα που έχουν γίνει μήνες τώρα είτε επιδίδεται σε ένα μπαράζ μετρολογίας, με αντιφατικές, αποσπασματικές και ανεφάρμοστες, στη δεδομένη πραγματικότητα, ιδέες. Παρόλα αυτά σήμερα θέλουμε να ρωτήσουμε με απόλυτη σαφήνεια: Σε ποια δήλωσή του από την περασμένη Τετάρτη πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με την υπερμετάδοση της «Όμικρον», κυρίως σε νέους ανθρώπους, σε χώρους όπως η εστίαση, η διασκέδαση, τα γήπεδα; Μέτρα που η κυβέρνηση ανακοίνωσε και είναι έτοιμη όποια στιγμή κριθεί σκόπιμο να εφαρμόσει και νωρίτερα προτάσσοντας τη δημόσια υγεία. Καμία πρόταση, καμία θέση. . Ούτε μέχρι σήμερα, ούτε και σήμερα. Δημαγωγία, υποκρισία και καιροσκοπισμός σε όλο τους το μεγαλείο».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος απάντησε στον Γιάννη Οικονομου: «

Ο εθνικός μας ψεύτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Οικονόμου για μια ακόμη φορά καταφεύγει στη δημαγωγία και λαϊκισμό σε μια προσπάθεια να κρύψει τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης. Από την αρχή της πανδημίας ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχονται συνεχώς με νέες προτάσεις μέτρων για να αποφύγουμε τα χειρότερα.

Η τελευταία δέσμη εννέα μέτρων που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Την παραθέτω μήπως έστω και τώρα υιοθετήσουν ορισμένα από τα μέτρα και μπορέσουμε να σώσουμε ότι σώζεται.

• Άμεση επίταξη ιδιωτικών κλινικών και στρατιωτικών νοσοκομείων για να μην έχουμε κάθε μέρα 150 ανθρώπους να περιμένουν μία ΜΕΘ, με αποτέλεσμα εκατοντάδες απώλειες που θα μπορούσαν να έχουν αποτραπεί, όπως επιβεβαίωσε και η μελέτη των Τσιόδρα-Λύτρα.

• Υποχρεωτικά ράπιντ τεστ με αποζημίωση από το Δημόσιο για όλους, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους.

• Άμεση επαναφορά της τηλεργασίας στο μέγιστο βαθμό όπου μπορεί να εφαρμοστεί.

• Άμεση πρόσληψη 800 και πλέον ιατρών που έχουν κάνει τα χαρτιά τους και περιμένουν στις λίστες αναμονής για να ενταχθούν στο ΕΣΥ.

• Άμεση ενεργοποίηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για προνοσοκομειακή φροντίδα με χρέωση κάθε κρούσματος σε αντίστοιχο υγειονομικό σημείο αναφοράς (ΤΟΜΥ, Κέντρο Υγείας ή επαγγελματία Υγείας).

• Μέτρα για αποφυγή συγχρωτισμού σε μαζικούς χώρους και ΜΜΜ.

• Προετοιμασία με προσλήψεις εξπρές αναπληρωτών εκπαιδευτικών για άνοιγμα των σχολείων μετά τις γιορτές με σπάσιμο τμημάτων και άμεση αλλαγή του πρωτοκόλλου 50+1% που έχει μετατρέψει τα σχολεία σε εκκολαπτήριο ακραίας διασποράς του ιού στην κοινότητα.

• Άμεση εκκίνηση πανελλαδικής εκστρατείας για πρώτη και τρίτη δόση εμβολίου, πόρτα-πόρτα όπως στο μοντέλο της Πορτογαλίας, με τη συνδρομή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των φορέων της εκάστοτε περιοχής.

• Άμεση επανεκκίνηση του εμβολιαστικού προγράμματος για τα παιδιά, το οποίο μέχρι χθες είχε παγώσει με την πλατφόρμα να παραμένει κλειστή για πολλές μέρες

Δυστυχώς για τους πολίτες ο κ. Μητσοτάκης αντί να τα υιοθετήσει, τους καταδικάζει σε μια ακόμα οριζόντια καραντίνα.».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο κ. Πλεύρης, αναφέρει τα εξής, «Τόσο καιρό ο κ. Μητσοτάκης αγνοεί τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και των επιστημόνων για μέτρα ανάσχεσης της πανδημίας, προκειμένου να αποτραπούν νέες απώλειες και ενδεχόμενο νέο καταστροφικό lockdown.

Χθες, με ρεκόρ 9.284 κρουσμάτων, πάλι αρνήθηκε να κάνει τα αυτονόητα: Κουβέντα για αξιόπιστη ιχνηλάτηση με μαζικά και δωρεάν ράπιντ και μοριακά τεστ για τους πολίτες, για περισσότερα δρομολόγια στα Μέσα Μεταφοράς, για αλλαγή πρωτοκόλλων στα σχολεία, για ενίσχυση του ΕΣΥ που καταρρέει, για επίταξη ιδιωτικών κλινικών και για σοβαρή επέκταση της τηλεργασίας. Μόνο λουκέτο και χωρίς μέτρα στήριξης στην εστίαση, στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι εμβολιασμένοι. Περιμένουμε κάποιος να εξηγήσει πώς συνάδει αυτό με την «πανδημία ανεμβολίαστων» του κ. Μητσοτάκη.

Και σήμερα, πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι από τα μέτρα παρωδία, ο κ. Πλεύρης αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για νέα μέτρα. Ο μόνος άνθρωπος τελικά που δεν εξοργίζεται με την απίστευτη ανικανότητα της κυβέρνησης είναι ο κ. Μητσοτάκης που συνεχίζει ανέμελος τις διακοπές του, ενώ η χώρα βαδίζει στο γκρεμό».

Το ΜέΡΑ25 σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η πρωθυπουργική "απόδραση στην Ήπειρο" την ώρα που οι κυβερνητικές πολιτικές για την πανδημία δεν αντέχουν πλέον ούτε ένα 24ωρο, συμβολίζει ότι κάτι πάει στραβά με αυτή την κυβέρνηση και την υγειονομική της διαχείριση.





