“Εξοικονόμηση κατ' οίκον II”: παράταση στο β’ κύκλο

Τι προβλέπει η απόφαση για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.

Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε την παράταση κατά τέσσερις μήνες της προθεσμίας υλοποίησης εργασιών στον Β' κύκλο του προηγούμενου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II».

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού και των μέτρων που ελήφθησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τον περιορισμό της διασποράς του.

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει ότι για τις αιτήσεις που βρίσκονται στο στάδιο υπαγωγής, η προθεσμία αποδοχής της απόφασης υπαγωγής και υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται) που λήγει στις 26/12/2021, παρατείνεται αυτοδίκαια έως και τις 25/4/22. Αντίστοιχα η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων που εκπνέει στις 31/12/21 παρατείνεται αυτοδίκαια έως και τις 30/4/22.

