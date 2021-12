Αθλητικά

Ούγκο Μαραντόνα: Πέθανε ο αδελφός του Ντιέγκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή ο αδελφός του θρύλου του ποδοσφαίρου και επίσης ποδοσφαιριστής.

Ο Ούγκο Μαραντόνα, ο αδερφός του Ντιέγκο Αρμάντο πέθανε σήμερα το πρωί από καρδιακή ανακοπή σε ηλικία 52 ετών.

Ο Ούγκο ο οποίος ζούσε στην επαρχία της Νάπολης στην περιοχή Φλεγκρέα, πέθανε στο σπίτι του. Ήταν –επίσης-, ποδοσφαιριστής, ξεκίνησε την καριέρα του στη Νάπολι που τον αγόρασε σε ηλικία 18 ετών, μετά την κατάκτηση του τίτλου και στη συνέχεια τον έδωσε ως δανεικό στην Άσκολι.

Αργότερα έπαιξε στην Ισπανία στη Ράγιο Βαγιεκάνο και μετά στην Αυστρία και την Ιαπωνία πριν επιστρέψει στη Νάπολι για να αφοσιωθεί στο ποδόσφαιρο νέων.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπορέλ: Εκτόνωση στη Μεσόγειο “βλέπει” στην ανασκόπηση του 2021

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: έφτυσε αστυνομικούς που της έκαναν έλεγχο

Έδεσσα: θρίλερ με νεκρό στους καταρράκτες