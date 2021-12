Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Νεκρό παιδί σε τροχαίο - Αναζητούνται οι συγγενείς του

Η Αστυνομία αναζητά συγγενείς ανήλικης που παρασύρθηκε θανάσιμα σε τροχαίο στην Εθνική Αθηνών - Κορίνθου.

Τραγωδία στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου τα ξημερώματα, όταν ένα ανήλικο κορίτσι, προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος των διυλιστηρίων Ασπροπύργου, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί διαδοχικά από δύο αυτοκίνητα και να χάσει τη ζωή του.

Το τραγικό είναι ότι μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει εμφανιστεί να αναζητήσει αυτό το παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι ήταν 12-15 ετών, μελαχρινό με μαύρα μαλλιά, φορούσε γκρι φούτερ, μαύρα αθλητικά παπούτσια και άσπρο παντελόνι.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

"Τροχαίο δυστύχημα με θανάσιμο τραυματισμό ανήλικης πεζής αγνώστων στοιχείων (παράσυρση) – Αναζήτηση οικείων

Την 27-12-2021 και περί ώρα 23:58, επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της χ/θ 15.700 (ύψος Διυλιστηρίων Ασπροπύργου), περιοχής Δήμου Ασπροπύργου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, έλαβε χώρα τροχαίο δυστύχημα (παράσυρση), κατά το οποίο τραυματίσθηκε θανάσιμα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας ανήλικη πεζή από διερχόμενα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Η ανωτέρω με χαρακτηριστικά μαύρα μαλλιά, φορούσε κατά την ώρα του ατυχήματος αθλητικό παντελόνι (φόρμα) χρώματος γκρι σκούρου, αθλητικό φούτερ χρώματος γκρι σκούρου και αθλητικά υποδήματα μάρκας “ ASICS ” και χρώματος ροζ.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στην αναζήτηση οικείων της ανωτέρω παθούσας, να επικοινωνήσει με το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής, στα τηλέφωνα 210-5565530, 210-5546930 και 210-5565541."

