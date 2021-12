Κοινωνία

Οι “Θεματοφύλακες του Συντάγματος” απειλούν τον δήμαρχος Κιλκίς

Οι «Θεματοφύλακες του Συντάγματος» έστειλαν επιστολή με απειλές προς τον δήμαρχο Κιλκίς. Τι απαντά ο κ. Κυριακίδης.

Απειλές από τους «Θεματοφύλακες του Συντάγματος» δέχθηκε και ο δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης, με έγγραφο το οποίο έφτασε στο δήμο.

Συγκεκριμένα στις αρχές Δεκεμβρίου οι «Θεματοφύλακες» έστειλαν δήλωση έκτασης 30 σελίδων στον κ. Κυριακίδη και επικαλούμενοι άρθρα του Συντάγματος, με τα οποία καλούσαν τον ίδιο και άλλους τοπικούς φορείς να απόσχουν από πράξεις, που υποτίθεται ότι παραβιάζουν το Σύνταγμα και τον απείλησαν πως θα λάβουν το νόμο στα χέρια τους.

Η απάντηση του δημάρχου Κιλκίς Δημήτρη Κυριακίδη

«Ο δήμαρχος δεν απειλείται και δεν εκβιάζεται», δήλωσε στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης, αναφορικά με έγγραφο που εστάλη στο δημαρχείο από τους αυτοαποκαλούμενους «Θεματοφύλακες του Συντάγματος».

Όπως ανέφερε ο κ. Κυριακίδης, στα μέσα Δεκεμβρίου εστάλη επιστολή στο δημαρχείο που περιλάμβανε απειλές όχι μόνο προς τον ίδιο, αλλά και προς τοπικούς φορείς, δημοσιογράφους κ.ά., με το οποίο τους καλούν να απόσχουν από πράξεις, που υποτίθεται ότι παραβιάζουν το Σύνταγμα και απειλούν πως θα λάβουν το νόμο στα χέρια τους. Το ίδιο έγγραφο κοινοποιήθηκε επίσης στην εισαγγελία και το αστυνομικό τμήμα.

Ο κ. Κυριακίδης, με τη σειρά του, απέστειλε αναφορά για το περιστατικό στον εισαγγελέα και την αστυνομία ώστε να επιληφθούν επί των απειλών.

«Υπάρχουν νόμοι και διατάξεις στο Σύνταγμα που πρέπει όλοι να υπακούμε. Θα επιληφθούν οι αρμόδιοι και οι δικαστικές αρχές», συμπλήρωσε ο δήμαρχος.

