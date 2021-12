Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κέρκυρα: 13χρονος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων

Μάχη για να κρατηθεί ζωή δίνει ένας 13χρονος που έχει προσβληθεί με κορονοϊό από την Κέρκυρα.

Ο 13χρονος διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων από αυτό της Κέρκυρας μετά από εντολή γιατρών.

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το παιδί αντιμετώπιζε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα ενώ δεν είχε εμβολιαστεί.

Εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του ο 13χρονος χρειάστηκε να διασωληνωθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.

Πηγή: epiruspost.gr

