Ολυμπιακός - Ιωνικός: Αναβλήθηκε ο αγώνας

Αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός - Ιωνικός. Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ.

Μετά την αναβολή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τη Euroleague, αναβλήθηκε και ο αγώνας της ομάδας του Πειραιά με τον Ιωνικό, για την Basket League.

H ομάδα του Πειραιά μετρά οκτώ κρούσματα κορονοϊού (επτά παίκτες και ένα μέλος του σταφ) μέχρι στιγμής, με τον ΕΣΑΚΕ να ανακοινώνει πως αναβάλλεται το προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή (2/1) το παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής της Basket League Ολυμπιακός-Ιωνικός Νικαίας.

Στη σχετική ανακοίνωσή του ο ΕΣΑΚΕ αναφέρει:

«Σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Stoiximan Basket League, εγκεκριμένο από τον ΕΟΔΥ και την ΓΓΑ, αναβάλλεται η αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου Ολυμπιακός-Ιωνικός Βasket, που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 2 Ιανουαρίου, μετά τα κρούσματα κορονοϊού που διαγνώστηκαν σε μέλη της ομάδας της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συνάντησης θα ανακοινωθεί από τον ΕΣΑΚΕ»

