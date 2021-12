Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Όμικρον - Δημόπουλος: Πού οφείλεται η “εκρηκτική” διασπορά (βίντεο)

Πού οφείλεται η "εκρηκτική" διασπορά της Μετάλλαξης Όμικρον. Τι συμπτώματα έχει και ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο.

Στο εορταστικό τριήμερο των Χριστουγέννων οφείλεται η "εκρηκτική" διασπορά της Μετάλλαξης Όμικρον εκτίμησε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλος, μιλώντας στον κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Μαρία Σαράφογλου, τονίζοντας ωστόσο ότι ήταν κάτι που του ανέμεναν οι επιστήμονες.

Όσον αφορά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες από τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη στοχεύουν να εμποδίσουν την κορύφωση του πέμπτου κύματος της πανδημίας.

Όπως είπε ο κ. Δημόπουλος η Μετάλλαξη Όμικρον έχει ηπιότερα συμπτώματα κάτι που προκαλεί μειωμένες νοσηλείες. Αυτοί που κινδυνεύουν από τη Όμικρον είναι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, αλλά και εκείνοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

