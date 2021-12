Παράξενα

Λουτράκι: Άνδρας πέθανε μέσα σε ταξί

Πήρε ταξί να πάει σπίτι του και ξεψύχησε στη διαδρομή.

Τραγωδία στο Λουτράκι, όπου ένας 60χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή μέσα σε ταξί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος επιβιβάστηκε στο ταξί για να επιστρέψει στο σπίτι του στο Λουτράκι. Λίγα λεπτά αργότερα, ο ταξιτζής τον ρώτησε σε ποιο ύψος της οδού βρίσκεται η οικία του. Ωστόσο, ο άνδρας δεν απάντησε.

Τότε, ο οδηγός ταξί παρατήρησε ότι ο άνδρας είχε χάσει τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου. Οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς ήταν ήδη νεκρός.

Φως στην αιτία του θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, που θα πραγματοποιηθεί στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Πηγή: Loutrakiblog

