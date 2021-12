Οικονομία

Εστίαση: Άμεσα μέτρα στήριξης ζητεί η ΠΟΕΣΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυσανάλογο χαρακτηρίζει το τίμημα της πανδημικής κρίσης στην εστίαση, σε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και τα αρμόδια Υπουργεία.

Να ληφθούν, άμεσα, αντισταθμιστικά μέτρα για τις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης ζητάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ).

«Οι νέοι περιορισμοί στην εστίαση χωρίς μέτρα στήριξης ισοδυναμούν με καταστροφή του κλάδου» αναφέρει σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους Υπουργούς Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη.

Στην επιστολή αναφέρονται αναλυτικά τα εξής: «Η εστίαση αποτελεί για μια ακόμη φορά τον κλάδο εκείνο που πληρώνει δυσανάλογο τίμημα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημικής κρίσης. Οι νέοι περιορισμοί που ανακοινώθηκαν και θα ισχύσουν από τις αρχές του νέου έτους (ίσως και από αύριο, μετά τις σημερινές δηλώσεις στην ΕΡΤ του Υπουργού Υγείας), έρχονται να προστεθούν στους υφιστάμενους, θέτοντας πλέον τον κλάδο σε καθεστώς lockdown χωρίς υποστηρικτικά μέτρα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας η πλειονότητα των επιχειρήσεων εστίασης σημείωσε απώλεια τζίρου άνω του 50%. Παράλληλα, διπλασιάστηκαν τόσο οι επιχειρήσεις με μηδενική ρευστότητα (1 στις 3 επιχειρήσεις έχουν μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα), όσο και εκείνες με ληξιπρόθεσμες οφειλές (περισσότερες από 4 στις 10 έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μόνο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία). Την ίδια ώρα ο κλάδος παρά τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζει έχει διατηρήσει τις τιμές του σταθερές απορροφώντας τις μεγάλες ανατιμήσεις, ώστε να διατηρήσει το πελατολόγιο του. Η κυβερνητική προσδοκία πως οι επιχειρήσεις εστίασης μπορούν να λειτουργούν επί μακρόν με ζημιές, “εισπράττοντας” αποκλειστικά και μόνο υποχρεώσεις που συσσωρεύονται για το μέλλον, χωρίς αυτό να θεωρείται ότι οδηγεί νομοτελειακά σε καταστροφή του κλάδου, δηλαδή, σε μαζικά “λουκέτα” και απώλεια χιλιάδων θέσεων απασχόλησης, είναι μάταιη και για τους επιχειρηματίες του κλάδου εξοργιστική. Είναι αντιληπτό ότι “τέσσερις καλοί μήνες” δεν επαρκούν για να καλύψουν τις απώλειες 20 μηνών.

Απαιτούνται άμεσα να ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα για την διάσωση των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης ώστε η νέα χρόνια να μην ξεκινήσει με τους χειρότερους οιωνούς. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να στοχεύουν:

στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων είναι αναγκαία η επαναφορά του μέτρου της απαλλαγής ενοικίου καθώς και η παροχή χρηματοδοτήσεων ανάλογων με εκείνων του 2020 και των αρχών του 2021.

στην αποτροπή απώλειας θέσεων εργασίας είναι αναγκαία η επαναφορά της δυνατότητας αναστολής συμβάσεων εργασίας, θα πρέπει να επανέλθουν για την στήριξη των επιχειρήσεων εστίασης και την αποτροπή απώλειας θέσεων εργασίας.

στο μεγάλο πρόβλημα της συσσώρευσης υποχρεώσεων είναι αναγκαία τουλάχιστον η μη επιστροφή των επιστρεπτέων προκαταβολών.

στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του πληθωρισμού, με τις ανατιμήσεις πρώτων υλών αλλά και της εξοργιστικής εκτίναξης των τιμολογίων των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η δυνατότητα μείωσης του ΦΠΑ στο 6%, ώστε να μην μετακυλιστεί το αυξημένο κόστος των επιχειρήσεων στον καταναλωτή.

Η εστίαση διεκδικεί και απαιτεί άμεσα μέτρα στήριξης της.

Οι επιπτώσεις από την ενεργοποίηση των περιοριστικών μέτρων πριν την Πρωτοχρονιά, την στιγμή που οι επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε προμήθειες και οι όποιες κρατήσεις αλλά και οι διάθεση των πελατών να γιορτάσουν την έλευση του νέου χρόνου στα καταστήματα του κλάδου με το ωράριο λειτουργίας τους, μέχρι τις 24.00 θα είναι καταστροφικό!».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: “Μαύρο” ρεκόρ με 21657 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Τέλη κυκλοφορίας: παράταση για την καταβολή τους

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κοντά στους άστεγους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς