Κλοπή στην Εθνική Πινακοθήκη: Αίτημα παράτασης της προφυλάκισης του ελαιοχρωματιστή

Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος του 49χρονου, ο οποίος είναι προφυλακισμένος για την κλοπή του αιώνα στην Εθνική Πινακοθήκη.

Να παραταθεί η προσωρινή κράτηση του 49χρονου ελαιοχρωματιστή, ο οποίος συμπληρώνει 6 μήνες προφυλάκισης κατηγορούμενος για την μεγάλη κλοπή ζωγραφικών έργων από την Εθνική Πινακοθήκη το 2012, ζητά προς το δικαστικό συμβούλιο ο 6ος Τακτικός Ανακριτής Αθανάσιος Μαρνέρης.

Ο δικαστικός λειτουργός που χειρίζεται την υπόθεση ζητά από τους δικαστές του Συμβουλίου να παρατείνουν την προφυλάκιση του κατηγορούμενου για την κλοπή τριών μεγάλης αξίας πινάκων. Ο 49χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση τον περασμένο Ιούλιο μετά την ομολογία της πράξης του ενώπιον του Ανακριτή.

Ο κ. Μαρνέρης αιτήθηκε παράλληλα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, η οποία έκανε δεκτό το αίτημα του, την αποσαφήνιση με ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό της πράξης που αποδίδεται στον ελαιοχρωματιστή. Έτσι πλέον ο 49χρονος, που φέρεται να ισχυρίζεται πως από “αγάπη στην Τέχνη” έκλεψε τους τρεις πίνακες, βαρύνεται με το αδίκημα της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής κατά συναυτουργία, τετελεσμένης και σε απόπειρα πραγμάτων καλλιτεχνικής αξίας που βρίσκονταν σε συλλογή εκτεθειμένη σε κοινή θέα σε δημόσιο οίκημα, άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (κακούργημα). Η αρχική κατηγορία που του είχε απαγγελθεί δεν είχε προσδιορίσει ότι η πράξη του στρεφόταν κατά ΝΠΔΔ και έτσι η ποινή που προβλεπόταν, εφόσον κρινόταν ένοχος, ήταν αυτή της κάθειρξης έως 10 ετών. Με την αποσαφήνιση της πράξης στην οποία προέβη η Εισαγγελία κατόπιν του αιτήματος του κ. Μαρνέρη, ο ελαιοχρωματιστής, εφόσον κηρυχθεί ένοχος, είναι αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών.

Ο κατηγορούμενος έχει ομολογήσει ότι το 2012 έκλεψε τον περίφημο πίνακα του Πικάσο με τίτλο “Γυναικείο Κεφάλι” το οποίο ο καλλιτέχνης είχε δωρίσει το 1949 στον Ελληνικό λαό, τον πίνακα του Πιτ Μοντριάν “Ο Ανεμόμυλος Στάμερ” και ένα σχέδιο σε χαρτί, των αρχών του 17ου αιώνα, που αποδίδεται στον Ιταλό Γκουλιέλμο Κάτσια (Μονκάλβο). Το τελευταίο έργο. όπως αναφέρει ο 49χρονος, το χρησιμοποίησε για να σκουπίσει αίματα από τραύμα στο χέρι του την νύχτα της κλοπής και εν συνεχεία το πέταξε στη λεκάνη της τουαλέτας του πιστεύοντας πως έχει καταστραφεί. Τα δύο από τα τρία κλαπέντα έργα που βρέθηκαν στην κατοχή του κατηγορούμενου, έχουν ήδη επιστρέψει στην Εθνική Πινακοθήκη μετά από σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που όρισε το Μουσείο μεσεγγυούχο.

