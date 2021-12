Κοινωνία

Κορονοϊός στα σχολεία: Τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς

Καθησυχαστικά είναι τα στοιχεία σχετικά με την ενδοσχολική διάδοση του ιού και την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας.

Από τις 13/9 έως τις 23/12, κάθε σχολική ημέρα έκλειναν κατά μέσο όρο 2,78 από περίπου 81.000 τμήματα (0,003%), με μέγιστο αριθμό τα 10 τμήματα (0,01%), τιμή που παρατηρήθηκε στις 26/11. Συνολικά, κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, έκλεισαν 200 τμήματα στα περίπου 81.000, δηλαδή μόλις το 0,2% των τμημάτων της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας.

Όπως υπογραμμίζεται, δεν παρατηρήθηκε τάση ενδοσχολικής διάδοσης του ιού: Κάθε τμήμα στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου είχε κατά μέσο όρο 1,2 κρούσματα συνολικά. Με άλλα λόγια, τουλάχιστον στο 80% των περιπτώσεων όπου εντοπίστηκε μαθητή- κρούσμα μέσα σε ένα τμήμα, δεν υπήρξε καν δεύτερο κρούσμα στο ίδιο τμήμα.

Ο υψηλότερος ημερήσιος μέσος όρος κρουσμάτων ανά τμήμα με θετικά κρούσματα ήταν 1,5. Ο αριθμός αυτός παρατηρήθηκε την πρώτη μέρα της φετινής σχολικής χρονιάς (13/9), δείχνοντας ότι τα παιδιά είναι πιο ασφαλή στο σχολείο, όπου φορούν μάσκες, τηρούνται αυστηρά πρωτόκολλα και γίνονται αυξημένοι έλεγχοι κατά του κορονοϊού, από ό,τι εκτός σχολείου.

Τα 32 εκατομμύρια self tests που δόθηκαν δωρεάν στους μαθητές αυτήν την περίοδο εντόπισαν το 84% των εργαστηριακά διαγνωσμένων κρουσμάτων σε αυτές τις ηλικίες. Άρα τα ανοιχτά σχολεία με αυξημένους διαγνωστικούς ελέγχους λειτουργούν αποτελεσματικά για τον εντοπισμό κρουσμάτων και τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα.

