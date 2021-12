Αθλητικά

Μέτρα για κορονοϊό στα γήπεδα: “Ναι” Πλεύρη στο αίτημα της Super League

Ο Θάνος Πλεύρης αποδέχτηκε το αίτημα συνάντησης με τη Super League. Πότε θα πραγματοποιηθεί.

Δεκτό έκανε το βράδυ της Τρίτης ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης το αίτημα της Super League για άμεση συνάντηση, μετά τις ανακοινώσεις για τον περιορισμό της πληρότητας των γηπέδων στο 10% με ανώτατο όριο τους 1.000 φιλάθλους.

Ως εκ τούτου, οι δύο πλευρές θα συναντηθούν την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου στις 13.30

Νωρίτερα, Λίγκα με ανακοίνωση που εξέδωσε μετά το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο που έγινε την Τρίτη (28/12), ζητούσε την αναθεώρηση του μέτρου και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, η συνάντηση θα γίνει στη βάση της πρότασης που κατέθεσε η ΑΕΚ, να εισέλθουν δηλαδή στο γήπεδο οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας, ανεξαρτήτως ποσοστού. Συγκεκριμένη απόφαση πάντως δεν πάρθηκε καθώς απουσίαζαν τέσσερις ομάδες (Βόλος, ΠΑΣ Γιάννινα, Παναιτωλικός, Λαμία).

Στην ανακοίνωση της η Λίγκα, τονίζει ότι οι ΠΑΕ δεν μπορούν να επιλέξουν ποιοι φίλαθλοι θα μπουν στα γήπεδα ενώ η βασική της διαφωνία για το μέτρο αφορά το γεγονός ότι «τέτοιοι περιορισμοί δεν υφίστανται σε σχέση με άλλα θεάματα ή εν γένει μορφές διασκέδασης, τα οποία μάλιστα διεξάγονται σε κλειστούς χώρους».

Η ανακοίνωση της Super League

«Η Super League κατανοεί απόλυτα την κρισιμότητα της κατάστασης, όπως έχει διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας, την αύξηση των κρουσμάτων, την ανησυχία σε σχέση με τις προβλέψεις των αρμοδίων φορέων για την περαιτέρω αύξηση αυτών και βεβαίως συμμερίζεται την αναγκαιότητα της λήψης περιοριστικών μέτρων.

Η Super League εκτιμά, ωστόσο, ότι ο περιορισμός του 10%, (που ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόλυτο κλείσιμο των γηπέδων, καθώς είναι πρακτικά αδύνατο για τις ομάδες με μεγάλο αριθμό εισιτηρίων διαρκείας να επιλεγούν ποιοι από τους φιλάθλους θα έχουν δικαίωμα εισόδου στα γήπεδα) είναι δυσανάλογος σε σχέση με την πραγματικότητα, δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι στα γήπεδα εισέρχονται μόνο εμβολιασμένοι φίλαθλοι και με υποχρεωτική χρήση μάσκας, ενώ και τα ποδοσφαιρικά γήπεδα είναι αμιγώς ανοιχτοί χώροι.

Το βασικότερο όλων, όμως, είναι ότι τέτοιοι περιορισμοί δεν υφίστανται σε σχέση με άλλα θεάματα ή εν γένει μορφές διασκέδασης, τα οποία μάλιστα διεξάγονται σε κλειστούς χώρους.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε αναγκαία την αναθεώρηση του εν λόγω μέτρου, σε δυναμική, φυσικά, συνάρτηση με την εξέλιξη της πανδημίας.

Στο πλαίσιο αυτό, επιτροπή αποτελούμενη από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Γιώργο Μποροβήλο, την αναπλ. πρόεδρο Κάτια Κοξένογλου και εκπροσώπους των ΠΑΕ ΑΕΚ και Ολυμπιακός θα αιτηθεί άμεσα συνάντησης με τον Υπουργό Υγείας και τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να προταθούν μέτρα εύλογα, αναλογικά και με απόλυτο σεβασμό στους φιλάθλους.

Το ως άνω κείμενο ανακοίνωσης υιοθετήθηκε ομόφωνα από τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ., τα οποία ήταν παρόντα στη σημερινή (28/12) συνεδρίαση αυτού: ΑΕΚ, Απόλλων Σμ., Άρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος Αθ., Ιωνικός, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, καθώς και η ΕΠΟ».









