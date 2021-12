Αθλητικά

Premier League: Η Λίβερπουλ έχασε…. τα άχαστα και η Λέστερ την τιμώρησε

Ο Σαλάχ έχασε σπίτι μετά από τέσσερα χρόνια, ο Σμάιχελ κατέβασε…. ρολά και η Μάντσεστερ Σίτι έγινε το ακλόνητο φαβορί για τον τίτλο.

Η Λίβερπουλ, με βασικό κι αναντικατάστατο τον Κώστα Τσιμίκα, ήταν άκρως αναποτελεσματική στην τελική προσπάθεια, η Λέστερ την τιμώρησε στο «Κινγκ Πάουερ» και πλέον, η Μάντσεστερ Σίτι προβάλλει ως το απόλυτο φαβορί για το back to back στην Premier League.

Οι «Αλεπούδες» με την «χρυσή» αλλαγή του Μπρένταν Ρότζερς, Αντεμόλα Λούκμαν (μπήκε αλλαγή στο 56΄ και σκόραρε στο 59΄) πήραν την τεράστια νίκη με 1-0 στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής κι έκαναν το καλύτερο δώρο στην πρωτοπόρο Σίτι, η οποία ξέφυγε με 6 βαθμούς από τους «κόκκινους» και θα έχει την ευκαιρία το βράδυ της Τετάρτης (29/12), εφόσον επικρατήσει της Μπρέντφορντ, να βρεθεί ακόμη και στο +9 με ένα ματς περισσότερο!

Κομβικό σημείο στην αναμέτρηση ήταν η φάση του 16ου λεπτού, όταν ο Μοχάμεντ Σαλάχ κέρδισε πέναλτι από μαρκάρισμα του Εντιντί, το εκτέλεσε ο ίδιος, αλλά ο Κάσπερ Σμάιχελ έδειξε την κλάση του. Στο «ριμπάσουντ» ο Αιγύπτιος απέτυχε να σκοράρει με κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι.

Ήταν το πρώτο πέναλτι που έχασε ο κορυφαίος σκόρερ της Λίβερπουλ στην Premier League (δεύτερο συνολικά) μετά από 4 χρόνια και συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2017 με αντίπαλο την Χάντερσφιλντ.

Αργότερα, στις αρχές του δεύτερου μέρους ο Μανέ από ασίστ του Ζότα βρέθηκε σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ με τον Σμάιχελ κι εντελώς ανενόχλητος έστειλε την μπάλα... στα πουλιά!

