Κορονοϊός – Euroleague: “Βροχή” οι αναβολές λόγω κρουσμάτων

Ακόμη μια αναμέτρηση, αυτή της Βιλερμπάν με τη Μπάγερν Μονάχου, αναβλήθηκε καθώς τα κρούσματα έχουν αποδεκατίσει τους Γάλλους. Όλα τα παιχνίδια που αναβλήθηκαν.

Άλλο ένα παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής (πρώτης για τον β’ γύρο της Euroleague), η αναμέτρηση Βιλερμπάν-Μπάγερν Μονάχου που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη (30/12), αναβλήθηκε λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού που έχουν αποδεκατίσει τη γαλλική ομάδα.

Όπως ενημέρωσε η διοργανώτρια αρχή, η γαλλική ομάδα αιτήθηκε την αναβολή του παιχνιδιού, διότι έχει πλέον 8 κρούσματα της Covid-19 και τρεις τραυματίες (Βίκτορ Γουεμπανιάμα, Ντέιβιντ Λάιτι και Ρέιμαρ Μόργκαν) και δεν είναι σε θέση να συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των 8 παικτών.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη αναβληθεί λόγω κορονοϊού οι αγώνες Ρεάλ-Φενερμπαχτσέ, Ολυμπιακός-ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Αρμάνι Μιλάνο-Άλμπα Βερολίνου

