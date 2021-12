Κόσμος

Μπάιντεν για συνάντηση με Πούτιν: θα δούμε

Η αντίδραση του Προέδρου των ΗΠΑ όταν ρωτήθηκε αν θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν περιορίστηκε να πει «θα δούμε» ερωτηθείς χθες Τρίτη εάν σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν τη 10η Ιανουαρίου, με άλλα λόγια την ημέρα που αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα διεξαγάγουν συνομιλίες για ζητήματα ασφαλείας.

Η συνέχιση του διμερούς διαλόγου, η οποία ανακοινώθηκε από τις δύο κυβερνήσεις χθες Δευτέρα, αναμένεται να επικεντρωθεί στις εντάσεις γύρω από την Ουκρανία.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε στο ερώτημα εάν ο κ. Μπάιντεν αναφερόταν στην έκβαση των διμερών συνομιλιών για την ασφάλεια στο σχόλιό του για την ενδεχόμενη νέα συνάντηση με τον κ. Πούτιν.

