Κορονοϊός - Μετάλλαξη Όμικρον: Νέα μέτρα πριν από την Πρωτοχρονιά

Συνεδριάσεις και ανακοινώσεις μέσα στην ημέρα. Τα μέτρα που εξετάζονται για πριν από την Πρωτοχρονιά.

Στις 9:30 συνεδριάζουν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Υγείας και ο Σωτήρης Τσιόδρας, στη «σκιά» του «μαύρου» ρεκόρ των 21.657 νέων κρουσμάτων του κορονοϊού, που καταγράφηκε χθες στην Ελλάδα, φέρνοντας πιο κοντά τα μέτρα που ήταν προγραμματισμένο να τεθούν σε ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου.

Στις 12:00 θα γίνει σύσκεψη της Επιτροπής των επιδημιολόγων, οι οποίοι θα αποφασίσουν το πότε θα εφαρμοστούν τα νέα μέτρα που έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Υγείας. Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα το μεσημέρι.

Ο Θάνος Πλεύρης είχε ανακοινώσει πως τα νέα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 3 του μήνα και για δύο εβδομάδες, με προοπτική επανεξέτασής τους. Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, όμως, ενδέχεται να φέρει την ισχύ των μέτρων νωρίτερα, κατά πάσα πιθανότητα για αύριο, Πέμπτη.

Η εστίαση είναι αυτή που φαίνεται πως θα βρεθεί στο επίκεντρο, με πιθανότερο το σενάριο να κλείσουν στις 22:00 την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Αύριο, Πέμπτη, ο Υπουργός Υγείας θα συναντηθεί με εκπροσώπους της Σούπερ Λίγκας, μετά από αίτημά τους, καθώς οι παράγοντες των μεγάλων ΠΑΕ αντιδρούν στα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τα γήπεδα.

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν και τα σχολεία, τα οποία πρόκειται να ανοίξουν στις 10 Ιανουαρίου. Το σενάριο που προκρίνεται είναι αυτό της αύξησης των τεστ, με rapid ή ακόμα και μοριακό, αφού τα παιδιά φαίνονται να είναι από τους βασικούς φορείς και μεταφορείς του κορονοϊού.

